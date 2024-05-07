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Инструкторы спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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07:32 07.05.2024 (обновлено: 10:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944286768.html
Инструкторы спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ
Инструкторы спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Инструкторы спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ
Инструкторы по работе с БПЛА группы "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" наряду с обучением пилотированию и атакам при помощи различного типа дронов учат... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:32
2024-05-07T10:19
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
безопасность
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 7 мая - РИА Новости. Инструкторы по работе с БПЛА группы "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" наряду с обучением пилотированию и атакам при помощи различного типа дронов учат правилам маскировки от беспилотников противника. Ранее РИА Новости сообщало, что в зону спецоперации прибыло пополнение операторов дронов спецназа "Ахмат". "Учим не только "охотиться" на противника, но и тому, как обмануть противника. Такие советы могут спасти кому-то жизнь", - рассказал РИА Новости один из инструкторов. По его словам, обучение проходит в местности максимально приближенной к той, которая преобладает на участке фронта, где бойцы будут выполнять задачи. "В данном случае это хвойный лес. Конечно, здесь он не так "скошен" обстрелами, как на том участке, где мы выполняем реальные боевые задачи, но в целом обстановка максимально приближена к реальной", - пояснил инструктор.
https://ria.ru/20240501/boets-1943263832.html
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Работа инструкторов из группы "Аида" спецназа "Ахмат"
"Учим не только "охотиться" на противника, но и тому, как обмануть противника" В спецназе "Ахмат" наряду с обучением пилотированию дронов показывают, как маскироваться от вражеских беспилотников. За работой инструкторов из группы "Аида" отряда "Охотника" наблюдал корреспондент РИА Новости.
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технологии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Инструкторы спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ

Инструкторы БПЛА спецназа "Ахмат" учат бойцов маскироваться от дронов ВСУ

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 7 мая - РИА Новости. Инструкторы по работе с БПЛА группы "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" наряду с обучением пилотированию и атакам при помощи различного типа дронов учат правилам маскировки от беспилотников противника.
Ранее РИА Новости сообщало, что в зону спецоперации прибыло пополнение операторов дронов спецназа "Ахмат".
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"Учим не только "охотиться" на противника, но и тому, как обмануть противника. Такие советы могут спасти кому-то жизнь", - рассказал РИА Новости один из инструкторов.
По его словам, обучение проходит в местности максимально приближенной к той, которая преобладает на участке фронта, где бойцы будут выполнять задачи.
"В данном случае это хвойный лес. Конечно, здесь он не так "скошен" обстрелами, как на том участке, где мы выполняем реальные боевые задачи, но в целом обстановка максимально приближена к реальной", - пояснил инструктор.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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