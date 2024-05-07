https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944285201.html

В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов

В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2024

В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов

Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:03

2024-05-07T07:03

2024-05-07T07:55

донецк

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника", - сказали в ведомстве. В Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбиты ударные FPV-дрона, несущие самодельные взрывные устройства. Также ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)