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В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 07.05.2024 (обновлено: 07:55 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944285201.html
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2024
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов
Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:03
2024-05-07T07:55
донецк
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника", - сказали в ведомстве. В Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбиты ударные FPV-дрона, несущие самодельные взрывные устройства. Также ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.
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донецк, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов

ФСБ: в Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника", - сказали в ведомстве.
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В Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбиты ударные FPV-дрона, несущие самодельные взрывные устройства. Также ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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