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В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2024
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов
Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:03
2024-05-07T07:03
2024-05-07T07:55
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника", - сказали в ведомстве. В Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбиты ударные FPV-дрона, несущие самодельные взрывные устройства. Также ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
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донецк, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 украинских дронов
ФСБ: в Донецке и окрестностях за неделю перехватили около 500 БПЛА ВСУ