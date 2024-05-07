https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944276012.html

СМИ: система борьбы с дронами на ОИ-2024 путает их с вентиляторами

СМИ: система борьбы с дронами на ОИ-2024 путает их с вентиляторами - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ: система борьбы с дронами на ОИ-2024 путает их с вентиляторами

Французская система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года, способна обнаружить лишь один из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:38

2024-05-07T02:38

2024-05-07T02:41

в мире

франция

париж

летние олимпийские игры 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Французская система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года, способна обнаружить лишь один из трех беспилотников в плотной городской застройке, система путает БПЛА с вентиляторами кондиционеров, пишет британская газета Times. Как отмечает газета, в ходе недавней серии тестов система была признана далеко не "превосходной". "В условиях плотной городской застройки она обнаруживает каждый третий беспилотный летательный аппарат, причем только на расстоянии 800 метров... система также перепутала вентиляторы кондиционеров с беспилотниками", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники. По данным издания, также во время Олимпийских игр 2024 года будет задействована британская система радиоэлектронного подавления аппаратов. Согласно информации газеты, Parade использовалась во время чемпионата мира по регби, который проходил во Франции в 2023 году, тогда система обнаружила 55 незарегистрированных дронов. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

https://ria.ru/20240506/reb-1944064929.html

https://rsport.ria.ru/20231129/olimpiada-1912674750.html

франция

париж

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в мире, франция, париж, летние олимпийские игры 2024