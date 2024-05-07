https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html

В Воронежской области нашли беспилотник

В Воронежской области нашли беспилотник - РИА Новости, 07.05.2024

В Воронежской области нашли беспилотник

Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотник самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:54

2024-05-07T13:54

2024-05-07T13:55

происшествия

лиски

воронежская область

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотник самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Утром 6 мая в городе Лиски местный житель обнаружил БПЛА самолетного типа. На место прибыли оперативные службы. Пострадавших нет, разрушения строений на земле не обнаружено. Днем 6 мая БПЛА был изъят представителями следственных органов", - сказал представитель облправительства. Последний раз об атаке украинских дронов на Воронежскую область Минобороны сообщало утром 1 мая, тогда ПВО сбила 3 БПЛА самолетного типа.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html

лиски

воронежская область

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происшествия, лиски, воронежская область