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В Воронежской области нашли беспилотник - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 07.05.2024 (обновлено: 13:55 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html
В Воронежской области нашли беспилотник
В Воронежской области нашли беспилотник - РИА Новости, 07.05.2024
В Воронежской области нашли беспилотник
Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотник самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:54
2024-05-07T13:55
происшествия
лиски
воронежская область
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотник самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Утром 6 мая в городе Лиски местный житель обнаружил БПЛА самолетного типа. На место прибыли оперативные службы. Пострадавших нет, разрушения строений на земле не обнаружено. Днем 6 мая БПЛА был изъят представителями следственных органов", - сказал представитель облправительства. Последний раз об атаке украинских дронов на Воронежскую область Минобороны сообщало утром 1 мая, тогда ПВО сбила 3 БПЛА самолетного типа.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html
лиски
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происшествия, лиски, воронежская область
Происшествия, Лиски, Воронежская область, Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области нашли беспилотник

В Лисках Воронежской области мужчина нашел беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотник самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Утром 6 мая в городе Лиски местный житель обнаружил БПЛА самолетного типа. На место прибыли оперативные службы. Пострадавших нет, разрушения строений на земле не обнаружено. Днем 6 мая БПЛА был изъят представителями следственных органов", - сказал представитель облправительства.
Последний раз об атаке украинских дронов на Воронежскую область Минобороны сообщало утром 1 мая, тогда ПВО сбила 3 БПЛА самолетного типа.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛискиВоронежская область
 
 
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