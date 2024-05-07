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На Бали россиянина депортировали после семи лет тюрьмы - РИА Новости, 07.05.2024
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13:07 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/beritabali-1944382833.html
На Бали россиянина депортировали после семи лет тюрьмы
На Бали россиянина депортировали после семи лет тюрьмы - РИА Новости, 07.05.2024
На Бали россиянина депортировали после семи лет тюрьмы
Россиянина депортировали с индонезийского острова Бали после семи лет тюремного заключения за получение посылки с наркотическими средствами, сообщает... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:07
2024-05-07T13:07
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянина депортировали с индонезийского острова Бали после семи лет тюремного заключения за получение посылки с наркотическими средствами, сообщает индонезийский портал BeritaBali со ссылкой на местную полицию. По данным издания, балийское региональное отделение министерства юстиции и прав человека Индонезии во вторник депортировало гражданина России в Москву. Глава ведомства Прамелла Пасарибу пояснил, что россиянин отбыл на Бали тюремное заключение после ареста в 2017 году. "(Россиянин - ред.) был арестован полицией 6 января 2017 года в почтовом отделении Sunset Road в Куте, Бадунг. Он был арестован после того, как получил посылку, в которой, как известно, содержался наркотик метамфетамин массой 104,19 грамма нетто", - цитирует BeritaBali Пасарибу. Чиновник также выразил надежду, что решительные действия правоохранителей окажут сдерживающий эффект для других иностранцев, чтобы "они всегда уважали законы и нормы, действующие в Индонезии".
https://ria.ru/20240502/bali-1943484671.html
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в мире, бали, индонезия, россия, происшествия
В мире, Бали, Индонезия, Россия, Происшествия
На Бали россиянина депортировали после семи лет тюрьмы

BeritaBali: россиянина депортировали с Бали после семи лет тюрьмы за наркотики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянина депортировали с индонезийского острова Бали после семи лет тюремного заключения за получение посылки с наркотическими средствами, сообщает индонезийский портал BeritaBali со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, балийское региональное отделение министерства юстиции и прав человека Индонезии во вторник депортировало гражданина России в Москву. Глава ведомства Прамелла Пасарибу пояснил, что россиянин отбыл на Бали тюремное заключение после ареста в 2017 году.
"(Россиянин - ред.) был арестован полицией 6 января 2017 года в почтовом отделении Sunset Road в Куте, Бадунг. Он был арестован после того, как получил посылку, в которой, как известно, содержался наркотик метамфетамин массой 104,19 грамма нетто", - цитирует BeritaBali Пасарибу.
Чиновник также выразил надежду, что решительные действия правоохранителей окажут сдерживающий эффект для других иностранцев, чтобы "они всегда уважали законы и нормы, действующие в Индонезии".
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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