https://ria.ru/20240507/benzin-1944410311.html
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России - РИА Новости, 07.05.2024
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:12
2024-05-07T14:12
2024-05-07T14:12
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_68b8d367d9846602b80cb6c103c9bd6f.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак. "Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны. "Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_01e6b538e2e6445914b5cf6eddeaedf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Новак: РФ рассмотрит идею разрешить экспорт бензина на ограниченный период
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак.
"Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны.
"Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.