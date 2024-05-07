https://ria.ru/20240507/benzin-1944410311.html

Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России

Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России - РИА Новости, 07.05.2024

Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России

Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:12

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак. "Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны. "Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)