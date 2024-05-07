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Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России - РИА Новости, 07.05.2024
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14:12 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/benzin-1944410311.html
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России - РИА Новости, 07.05.2024
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:12
2024-05-07T14:12
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак. "Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны. "Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России

Новак: РФ рассмотрит идею разрешить экспорт бензина на ограниченный период

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак.
"Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны.
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"Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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