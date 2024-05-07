https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов

В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов - РИА Новости, 07.05.2024

В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов

Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" открылась в центре Белгорода на месте трагических событий 30 декабря, она объединяет работы фотографа и стихи... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:31

2024-05-07T13:31

2024-05-07T13:31

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

общество

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" открылась в центре Белгорода на месте трагических событий 30 декабря, она объединяет работы фотографа и стихи белгородцев, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Аудиовизуальную инсталляцию "Белгород в сердце" открыли на месте трагедии 30 декабря. В центре внимания – работы фотографа Виктора Молостова, посвященные непростым событиям последних месяцев в областной столице. Соавторы выставки - горожане, посвятившие родному Белгороду прекрасные стихи", - говорится в публикации. Отмечается, что инсталляция состоит из 34 фотографий. Каждая из них сопровождается аудиоконтентом с записями стихов, которые транслируются при переходе по QR-коду, размещенному на выставочном стенде. По словам авторов, инсталляция позволяет переосмыслить пережитое, ощутить глубокую любовь и преданность городу, вспомнить о тех, кого уже нет. "Завершается выставка зеркалом – так авторы хотели показать, что каждый в Белгороде – сильный человек и настоящий герой, который делом доказывает свою любовь и преданность родной земле", - подчеркнули в горадминистрации. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрабатывается концепция мемориала в память о мирных жителях, погибших на территории области в результате действий вооруженных формирований Украины, идет поиск подходящего места для его установки.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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белгород, вячеслав гладков, общество, вооруженные силы украины