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В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов - РИА Новости, 07.05.2024
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13:31 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов - РИА Новости, 07.05.2024
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" открылась в центре Белгорода на месте трагических событий 30 декабря, она объединяет работы фотографа и стихи... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:31
2024-05-07T13:31
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
общество
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" открылась в центре Белгорода на месте трагических событий 30 декабря, она объединяет работы фотографа и стихи белгородцев, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Аудиовизуальную инсталляцию "Белгород в сердце" открыли на месте трагедии 30 декабря. В центре внимания – работы фотографа Виктора Молостова, посвященные непростым событиям последних месяцев в областной столице. Соавторы выставки - горожане, посвятившие родному Белгороду прекрасные стихи", - говорится в публикации. Отмечается, что инсталляция состоит из 34 фотографий. Каждая из них сопровождается аудиоконтентом с записями стихов, которые транслируются при переходе по QR-коду, размещенному на выставочном стенде. По словам авторов, инсталляция позволяет переосмыслить пережитое, ощутить глубокую любовь и преданность городу, вспомнить о тех, кого уже нет. "Завершается выставка зеркалом – так авторы хотели показать, что каждый в Белгороде – сильный человек и настоящий герой, который делом доказывает свою любовь и преданность родной земле", - подчеркнули в горадминистрации. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрабатывается концепция мемориала в память о мирных жителях, погибших на территории области в результате действий вооруженных формирований Украины, идет поиск подходящего места для его установки.
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белгород, вячеслав гладков, общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Общество, Вооруженные силы Украины
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов

В центре Белгорода открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов ВСУ

© Фото : Мэрия Белгорода/TelegramАудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" в центре Белгорода
Аудиовизуальная инсталляция Белгород в сердце в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Мэрия Белгорода/Telegram
Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" в центре Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Аудиовизуальная инсталляция "Белгород в сердце" открылась в центре Белгорода на месте трагических событий 30 декабря, она объединяет работы фотографа и стихи белгородцев, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Аудиовизуальную инсталляцию "Белгород в сердце" открыли на месте трагедии 30 декабря. В центре внимания – работы фотографа Виктора Молостова, посвященные непростым событиям последних месяцев в областной столице. Соавторы выставки - горожане, посвятившие родному Белгороду прекрасные стихи", - говорится в публикации.
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Отмечается, что инсталляция состоит из 34 фотографий. Каждая из них сопровождается аудиоконтентом с записями стихов, которые транслируются при переходе по QR-коду, размещенному на выставочном стенде. По словам авторов, инсталляция позволяет переосмыслить пережитое, ощутить глубокую любовь и преданность городу, вспомнить о тех, кого уже нет.
«
"Завершается выставка зеркалом – так авторы хотели показать, что каждый в Белгороде – сильный человек и настоящий герой, который делом доказывает свою любовь и преданность родной земле", - подчеркнули в горадминистрации.
Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрабатывается концепция мемориала в память о мирных жителях, погибших на территории области в результате действий вооруженных формирований Украины, идет поиск подходящего места для его установки.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковОбществоВооруженные силы Украины
 
 
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