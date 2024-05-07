https://ria.ru/20240507/bashkortostan-1944402724.html
Количество субъектов МСП выросло в Башкортостане на 5,9% за год
Количество субъектов МСП выросло в Башкортостане на 5,9% за год - РИА Новости, 07.05.2024
Количество субъектов МСП выросло в Башкортостане на 5,9% за год
В Башкортостане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 5,9% с 10 апреля прошлого года, сохранить положительную динамику помогают... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:54
2024-05-07T13:54
2024-05-07T13:54
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андрей назаров
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Башкортостане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 5,9% с 10 апреля прошлого года, сохранить положительную динамику помогают меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня в республике зарегистрировано 139 тысяч субъектов МСП, на которых работают более четверти занятого населения. Растет и доля самозанятых – официальную регистрацию и специальный налоговый режим выбрали уже более 205 тысяч жителей региона, что на 10,5% выше показателя прошлого года", - сказал премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что 96,8% субъектов предпринимательства приходится на микропредприятия, их численность с начала года выросла на 2,4% и достигла 134,7 тысячи единиц. Количество вновь созданных субъектов МСП превысило 33,6 тысячи единиц. Налоговые поступления в бюджет республики увеличились в 1,5 раза и за три месяца текущего года составили 3,2 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, андрей назаров
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Андрей Назаров
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Башкортостане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 5,9% с 10 апреля прошлого года, сохранить положительную динамику помогают меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в республике зарегистрировано 139 тысяч субъектов МСП, на которых работают более четверти занятого населения. Растет и доля самозанятых – официальную регистрацию и специальный налоговый режим выбрали уже более 205 тысяч жителей региона, что на 10,5% выше показателя прошлого года", - сказал премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров
, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что 96,8% субъектов предпринимательства приходится на микропредприятия, их численность с начала года выросла на 2,4% и достигла 134,7 тысячи единиц. Количество вновь созданных субъектов МСП превысило 33,6 тысячи единиц.
Налоговые поступления в бюджет республики увеличились в 1,5 раза и за три месяца текущего года составили 3,2 миллиарда рублей.