https://ria.ru/20240507/avtoprobeg-1944304902.html

Пасынок Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Пасынок Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024

Пасынок Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы и рассказал РИА Новости о причинах, которые его... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:58

2024-05-07T09:58

2024-05-07T11:38

в мире

австралия

сидней

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

день победы

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы и рассказал РИА Новости о причинах, которые его побудили участвовать в мероприятии."Из уважения к Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. ред.) и из-за моего <...> прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну", — сказал молодой человек. Как заявил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", Сырский-младший уже десять лет участвует в автопробеге на День Победы, несмотря на все угрозы со стороны руководства ВСУ и украинской прессы."У нас сложилась такая традиция — устраивать автопробег по Сиднею в этот день, и Сырский сегодня начал его на джипе с российским флагом и георгиевской лентой. Он заявил о поддержке президента и поздравил его с инаугурацией, подтвердив свое положительное отношение к СВО. Он также почтил память Дня Победы", — сказал активист.Бойков добавил, что австралийская полиция пыталась препятствовать проведению мероприятия. По его словам, одного из участников оштрафовали на 337 долларов за то, что российский флаг выглядывал из окна машины, хотя это считается нормальным для дня демонстраций в Австралии.Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля назначил на пост главкома ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Сообщалось, что Иван Сырский переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933684035.html

https://ria.ru/20240220/syrskiy-1928517325.html

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в мире, австралия, сидней, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, день победы