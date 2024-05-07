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Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов - РИА Новости, 07.05.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:49 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/avtobusy-1944338035.html
Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов
Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов - РИА Новости, 07.05.2024
Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов
Белгородская область получила 30 новых автобусов, которые будут направлены в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:49
2024-05-07T11:49
белгородская область
губкинский
яковлевский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Белгородская область получила 30 новых автобусов, которые будут направлены в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Глава региона напомнил, что в прошлом году область получила 59 новых автобусов, которые были распределены по муниципальным образованиям Белгородской области. Это стало возможным благодаря президентской программе повышения качества пассажирских перевозок. "Сейчас мы получили еще 30 автобусов, которые пойдут в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа. Уверен, что жители этих муниципалитетов уже ждут их. Постараемся максимально быстро вручить их главам", - сказал белгородский губернатор. Глава региона пояснил, что Волоконовский район получит один автобус среднего класса и один – малого, в Губкинский городской округ отправятся по шесть автобусов того и другого класса, Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, три среднего и два малого класса.
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губкинский, яковлевский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Губкинский, Яковлевский район, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Белгородская область получила 30 новых автобусов, которые будут направлены в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Глава региона напомнил, что в прошлом году область получила 59 новых автобусов, которые были распределены по муниципальным образованиям Белгородской области. Это стало возможным благодаря президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.
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"Сейчас мы получили еще 30 автобусов, которые пойдут в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа. Уверен, что жители этих муниципалитетов уже ждут их. Постараемся максимально быстро вручить их главам", - сказал белгородский губернатор.
Глава региона пояснил, что Волоконовский район получит один автобус среднего класса и один – малого, в Губкинский городской округ отправятся по шесть автобусов того и другого класса, Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, три среднего и два малого класса.
 
Белгородская областьГубкинскийЯковлевский районВячеслав Гладков
 
 
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