https://ria.ru/20240507/avtobusy-1944338035.html

Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов

Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов - РИА Новости, 07.05.2024

Гладков рассказал о 30 новых автобусах для белгородских районов и округов

Белгородская область получила 30 новых автобусов, которые будут направлены в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:49

2024-05-07T11:49

2024-05-07T11:49

белгородская область

губкинский

яковлевский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Белгородская область получила 30 новых автобусов, которые будут направлены в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Глава региона напомнил, что в прошлом году область получила 59 новых автобусов, которые были распределены по муниципальным образованиям Белгородской области. Это стало возможным благодаря президентской программе повышения качества пассажирских перевозок. "Сейчас мы получили еще 30 автобусов, которые пойдут в Волоконовский, Губкинский и Яковлевский районы и округа. Уверен, что жители этих муниципалитетов уже ждут их. Постараемся максимально быстро вручить их главам", - сказал белгородский губернатор. Глава региона пояснил, что Волоконовский район получит один автобус среднего класса и один – малого, в Губкинский городской округ отправятся по шесть автобусов того и другого класса, Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, три среднего и два малого класса.

https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943412404.html

губкинский

яковлевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

губкинский, яковлевский район, вячеслав гладков