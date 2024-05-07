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В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.05.2024
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:16
2024-05-07T19:16
2024-05-07T19:46
происшествия
авто
ярославская область
ростовский район
ростов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. "Сегодня около 15.55 на 213-ом километре автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ и автобуса ПАЗ. По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля ГАЗ доставлены в медицинское учреждение. Семь пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", - сообщила собеседница. Она отметила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры Ярославской области, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Меленки". Автобус, отмечает прокуратура, следовал по маршруту Ростов - Ново-Никольское – Вахрушево.
https://ria.ru/20240225/dtp-1929376418.html
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происшествия, авто, ярославская область, ростовский район, ростов
Происшествия, Авто, Ярославская область, Ростовский район, Ростов
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек