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В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.05.2024
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19:16 07.05.2024 (обновлено: 19:46 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/avariya-1944513666.html
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.05.2024
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:16
2024-05-07T19:46
происшествия
авто
ярославская область
ростовский район
ростов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. "Сегодня около 15.55 на 213-ом километре автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ и автобуса ПАЗ. По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля ГАЗ доставлены в медицинское учреждение. Семь пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", - сообщила собеседница. Она отметила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры Ярославской области, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Меленки". Автобус, отмечает прокуратура, следовал по маршруту Ростов - Ново-Никольское – Вахрушево.
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ярославская область
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происшествия, авто, ярославская область, ростовский район, ростов
Происшествия, Авто, Ярославская область, Ростовский район, Ростов
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкДПС
ДПС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Сегодня около 15.55 на 213-ом километре автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ и автобуса ПАЗ. По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля ГАЗ доставлены в медицинское учреждение. Семь пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", - сообщила собеседница.
Она отметила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным прокуратуры Ярославской области, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Меленки". Автобус, отмечает прокуратура, следовал по маршруту Ростов - Ново-Никольское – Вахрушево.
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ПроисшествияАвтоЯрославская областьРостовский районРостов
 
 
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