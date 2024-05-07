Рейтинг@Mail.ru
Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:08 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/arkhiv-1944356845.html
Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве
Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве
Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:08
2024-05-07T12:08
религия
москва
россия
евгений халдей
василий гроссман
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939698213_0:349:3000:2037_1920x0_80_0_0_d878ca4b18f466d7aa71e05a45b40b50.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты", приуроченной ко Дню Победы, экспозиция откроется во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщила пресс-служба музея.Выставка посвящена советским евреям, участвовавшим в войне, события 1941-1945 годов будут представлены в экспозиции сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны."Уникальный раздел экспозиции — фотоархив Евгения Халдея, который ранее не демонстрировался в России. Архив одного из главных фотографов Великой Отечественной находится в собрании Александра Бородулина, которому коллекция была передана лично автором. Евгений Халдей собирал ее как свидетельство против фашизма: в архиве оказались фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях", - сообщила пресс-служба.Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Севастополя, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.В экспозицию войдут уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохроника и фотографии. Выставку откроет раздел, посвященный обороне Москвы и боям лета-осени 1941 года. Отдельная глава рассказывает историю формирования народного ополчения и трагическую судьбу писательской роты, большую часть которой составляли евреи, ушедшие на фронт добровольцами. Один из отделов выставки будет посвящен военным корреспондентам: Илье Эренбургу, Василию Гроссману, Михаилу Розенфельду и другим.Отдельный раздел выставки будет посвящен женщинам — героям войны.Выставка продлится до 4 августа.
https://realty.ria.ru/20240506/khram-1944224641.html
https://ria.ru/20240506/krestnyy-1944212236.html
https://ria.ru/20240506/pustyni-1944203151.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939698213_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_6379bc5816858ce2994587b24e0ec240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, евгений халдей, василий гроссман, религия
Религия, Москва, Россия, Евгений Халдей, Василий Гроссман, Религия
Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве

Архив фотографа ВОВ Евгения Халдея впервые покажут в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРегулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты", приуроченной ко Дню Победы, экспозиция откроется во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщила пресс-служба музея.
Выставка посвящена советским евреям, участвовавшим в войне, события 1941-1945 годов будут представлены в экспозиции сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны.
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Храм, посвященный защитникам Отечества, планируется построить в Пушкине
Вчера, 17:56
"Уникальный раздел экспозиции — фотоархив Евгения Халдея, который ранее не демонстрировался в России. Архив одного из главных фотографов Великой Отечественной находится в собрании Александра Бородулина, которому коллекция была передана лично автором. Евгений Халдей собирал ее как свидетельство против фашизма: в архиве оказались фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях", - сообщила пресс-служба.
Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Севастополя, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в праздник иконы Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о значении всероссийского крестного хода
Вчера, 17:15
В экспозицию войдут уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохроника и фотографии. Выставку откроет раздел, посвященный обороне Москвы и боям лета-осени 1941 года. Отдельная глава рассказывает историю формирования народного ополчения и трагическую судьбу писательской роты, большую часть которой составляли евреи, ушедшие на фронт добровольцами. Один из отделов выставки будет посвящен военным корреспондентам: Илье Эренбургу, Василию Гроссману, Михаилу Розенфельду и другим.
Отдельный раздел выставки будет посвящен женщинам — героям войны.
Выставка продлится до 4 августа.
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния"
Вчера, 16:53
 
РелигияМоскваРоссияЕвгений ХалдейВасилий ГроссманРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала