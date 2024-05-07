Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве
Архив фотографа ВОВ Евгения Халдея впервые покажут в Еврейском музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРегулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты", приуроченной ко Дню Победы, экспозиция откроется во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщила пресс-служба музея.
Выставка посвящена советским евреям, участвовавшим в войне, события 1941-1945 годов будут представлены в экспозиции сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны.
"Уникальный раздел экспозиции — фотоархив Евгения Халдея, который ранее не демонстрировался в России. Архив одного из главных фотографов Великой Отечественной находится в собрании Александра Бородулина, которому коллекция была передана лично автором. Евгений Халдей собирал ее как свидетельство против фашизма: в архиве оказались фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях", - сообщила пресс-служба.
Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Севастополя, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.
В экспозицию войдут уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохроника и фотографии. Выставку откроет раздел, посвященный обороне Москвы и боям лета-осени 1941 года. Отдельная глава рассказывает историю формирования народного ополчения и трагическую судьбу писательской роты, большую часть которой составляли евреи, ушедшие на фронт добровольцами. Один из отделов выставки будет посвящен военным корреспондентам: Илье Эренбургу, Василию Гроссману, Михаилу Розенфельду и другим.
Отдельный раздел выставки будет посвящен женщинам — героям войны.
Выставка продлится до 4 августа.
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния"
Вчера, 16:53