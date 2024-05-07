https://ria.ru/20240507/arkhiv-1944356845.html

Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве

Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве - РИА Новости, 07.05.2024

Уникальный архив военкора Халдея представят в Еврейском музее в Москве

Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:08

2024-05-07T12:08

2024-05-07T12:08

религия

москва

россия

евгений халдей

василий гроссман

религия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальный архив военкора Великой отечественной войны Евгения Халдея впервые представят на выставке "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты", приуроченной ко Дню Победы, экспозиция откроется во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщила пресс-служба музея.Выставка посвящена советским евреям, участвовавшим в войне, события 1941-1945 годов будут представлены в экспозиции сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны."Уникальный раздел экспозиции — фотоархив Евгения Халдея, который ранее не демонстрировался в России. Архив одного из главных фотографов Великой Отечественной находится в собрании Александра Бородулина, которому коллекция была передана лично автором. Евгений Халдей собирал ее как свидетельство против фашизма: в архиве оказались фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях", - сообщила пресс-служба.Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Севастополя, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.В экспозицию войдут уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохроника и фотографии. Выставку откроет раздел, посвященный обороне Москвы и боям лета-осени 1941 года. Отдельная глава рассказывает историю формирования народного ополчения и трагическую судьбу писательской роты, большую часть которой составляли евреи, ушедшие на фронт добровольцами. Один из отделов выставки будет посвящен военным корреспондентам: Илье Эренбургу, Василию Гроссману, Михаилу Розенфельду и другим.Отдельный раздел выставки будет посвящен женщинам — героям войны.Выставка продлится до 4 августа.

https://realty.ria.ru/20240506/khram-1944224641.html

https://ria.ru/20240506/krestnyy-1944212236.html

https://ria.ru/20240506/pustyni-1944203151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, евгений халдей, василий гроссман, религия