https://ria.ru/20240507/arest-1944542964.html
Суд арестовал бывшего директора центра при Росприроднадзоре Новикова
Суд арестовал бывшего директора центра при Росприроднадзоре Новикова - РИА Новости, 07.05.2024
Суд арестовал бывшего директора центра при Росприроднадзоре Новикова
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова по делу о... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:23
2024-05-07T22:23
2024-05-07T22:23
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), которое повлекло тяжкие последствия, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Новикову Владиславу меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее возглавляемый Новиковым центр входит в структуру Росприроднадзора, оказывает "полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам в области охраны окружающей среды, работая по всей территории Российской Федерации", указано на его сайте. Как следует от открытых источников, Новиков некоторое время возглавлял центр, а также занимал должность заместителя директора.
https://ria.ru/20240507/srok-1944490985.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал бывшего директора центра при Росприроднадзоре Новикова
Суд арестовал экс-директора центра анализа и оценки техногенного воздействия
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), которое повлекло тяжкие последствия, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Новикову Владиславу меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее возглавляемый Новиковым центр входит в структуру Росприроднадзора, оказывает "полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам в области охраны окружающей среды, работая по всей территории Российской Федерации", указано на его сайте.
Как следует от открытых источников, Новиков некоторое время возглавлял центр, а также занимал должность заместителя директора.