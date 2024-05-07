https://ria.ru/20240507/arest-1944283301.html

Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу

Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024

Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу

Американского солдата Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке, отправили под стражу по обвинению в краже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:20

2024-05-07T06:20

2024-05-07T09:35

приморский краевой суд

владивосток

россия

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Американского солдата Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке, отправили под стражу по обвинению в краже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева."Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража", — сказала она.Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что солдат проходит по бытовой статье. В Приморье он заехал по пути домой в США.По сведениям агентства Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил NBC News, в Россию Блэк приехал, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.

https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

владивосток

россия

южная корея

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приморский краевой суд, владивосток, россия, южная корея