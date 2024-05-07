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Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024
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06:20 07.05.2024 (обновлено: 09:35 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/arest-1944283301.html
Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу
Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу - РИА Новости, 07.05.2024
Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу
Американского солдата Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке, отправили под стражу по обвинению в краже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:20
2024-05-07T09:35
приморский краевой суд
владивосток
россия
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Американского солдата Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке, отправили под стражу по обвинению в краже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.&quot;Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье &quot;Кража&quot;, — сказала она.Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что солдат проходит по бытовой статье. В Приморье он заехал по пути домой в США.По сведениям агентства Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил NBC News, в Россию Блэк приехал, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.
https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html
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приморский краевой суд, владивосток, россия, южная корея
Приморский краевой суд, Владивосток, Россия, Южная Корея
Суд во Владивостоке арестовал американского военного за кражу

д во Владивостоке арестовал солдата ВС США Гордона Блэка по делу о краже

© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Американского солдата Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке, отправили под стражу по обвинению в краже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
«

"Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража", — сказала она.

Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Как заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Блэка задержали 2 мая по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила об этом Госдепартамент, а Вооруженные силы США — семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что солдат проходит по бытовой статье. В Приморье он заехал по пути домой в США.
По сведениям агентства Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. Как сообщил NBC News, в Россию Блэк приехал, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.
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Приморский краевой судВладивостокРоссияЮжная Корея
 
 
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