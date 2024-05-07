https://ria.ru/20240507/antonov-1944284286.html

Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой

Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой - РИА Новости, 07.05.2024

Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой

Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:43

2024-05-07T06:43

2024-05-07T09:12

россия

сша

анатолий антонов

южный военный округ

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — сказал он журналистам.Посол подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Украине все более смертоносных вооружений, которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории России."Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.

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https://ria.ru/20240507/ucheniya-1944275555.html

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россия

сша

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россия, сша, анатолий антонов, южный военный округ, вашингтон (штат)