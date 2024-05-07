Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на риторику Запада
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — сказал он журналистам.
"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.
В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.