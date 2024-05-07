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Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой - РИА Новости, 07.05.2024
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06:43 07.05.2024 (обновлено: 09:12 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/antonov-1944284286.html
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой - РИА Новости, 07.05.2024
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой
Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:43
2024-05-07T09:12
россия
сша
анатолий антонов
южный военный округ
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — сказал он журналистам.Посол подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Украине все более смертоносных вооружений, которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории России."Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
https://ria.ru/20240507/ucheniya-1944275555.html
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россия
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россия, сша, анатолий антонов, южный военный округ, вашингтон (штат)
Россия, США, Анатолий Антонов, Южный военный округ, Вашингтон (штат)
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой

Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на риторику Запада

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — сказал он журналистам.
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Посол подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Украине все более смертоносных вооружений, которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории России.
"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.
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В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.
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