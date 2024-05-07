https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944308430.html

В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул

В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул - РИА Новости, 07.05.2024

В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул

Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:15

2024-05-07T10:15

2024-05-07T10:15

происшествия

москва

сша

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде. Никума признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), санкция которой предусматривает до 15 суток ареста. По данным РЕН-ТВ, американец в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России он находится по туристической визе и живет у знакомых.

https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944273090.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, сша, россия