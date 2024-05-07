https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944308430.html
В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул
В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул - РИА Новости, 07.05.2024
В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул
Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:15
2024-05-07T10:15
2024-05-07T10:15
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде. Никума признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), санкция которой предусматривает до 15 суток ареста. По данным РЕН-ТВ, американец в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России он находится по туристической визе и живет у знакомых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сша, россия
Происшествия, Москва, США, Россия
В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул
Суд в Москве дал 10 суток американцу, который пьяным залез в библиотеку и заснул
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде.
Никума признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), санкция которой предусматривает до 15 суток ареста.
По данным РЕН-ТВ, американец в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России он находится по туристической визе и живет у знакомых.