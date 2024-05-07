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Душил и избивал. СМИ раскрыли причину задержания военного из США в Приморье
Душил и избивал. СМИ раскрыли причину задержания военного из США в Приморье - РИА Новости, 07.05.2024
Душил и избивал. СМИ раскрыли причину задержания военного из США в Приморье
Американского военнослужащего задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T01:29
2024-05-07T01:29
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американского военнослужащего задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник.Как заявил собеседник издания, американец познакомился с жительницей города в интернете, после чего приехал туда и жил с ней "какое-то время"."Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь", — рассказал источник.Как сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Представитель Пентагона не сообщила какие-либо дополнительные сведения, сославшись на "деликатность вопроса".В понедельник телеканал NBC сообщил, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по подозрению в воровстве, в страну он якобы прибыл из Южной Кореи по собственной инициативе.
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происшествия, владивосток, россия, сша, министерство обороны сша
Происшествия, Владивосток, Россия, США, Министерство обороны США
Душил и избивал. СМИ раскрыли причину задержания военного из США в Приморье
"Известия": военного США задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу