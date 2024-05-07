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Миронов предложил создать алиментный фонд - РИА Новости, 07.05.2024
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17:54 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html
Миронов предложил создать алиментный фонд
Миронов предложил создать алиментный фонд - РИА Новости, 07.05.2024
Миронов предложил создать алиментный фонд
Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил создать алиментный фонд. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:54
2024-05-07T17:54
общество
госдума рф
сергей миронов
алименты
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил создать алиментный фонд. Ранее в понедельник Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам. "Я считаю, что необходимо, чтобы государство вмешивалось в ситуацию с выплатами через специальный алиментный фонд. Это позволит оперативно погашать долги по алиментам и взимать их с неплательщиков, включая проценты за просрочку", - написал Миронов. По его словам, создание такого фонда он обсуждал на встрече с и.о премьер-министра Михаилом Мишустиным. Миронов отметил, что принятый законопроект - это важный шаг, но он не решает основную проблему – оперативность выплат. "Без этого фонда мы продолжим подвергать семьи страданиям из-за безответственных должников", - заявил Миронов.
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общество, госдума рф, сергей миронов, алименты
Общество, Госдума РФ, Сергей Миронов, алименты
Миронов предложил создать алиментный фонд

Миронов предложил взыскивать алименты через специальный государственный фонд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил создать алиментный фонд.
Ранее в понедельник Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам.
"Я считаю, что необходимо, чтобы государство вмешивалось в ситуацию с выплатами через специальный алиментный фонд. Это позволит оперативно погашать долги по алиментам и взимать их с неплательщиков, включая проценты за просрочку", - написал Миронов. По его словам, создание такого фонда он обсуждал на встрече с и.о премьер-министра Михаилом Мишустиным. Миронов отметил, что принятый законопроект - это важный шаг, но он не решает основную проблему – оперативность выплат.
"Без этого фонда мы продолжим подвергать семьи страданиям из-за безответственных должников", - заявил Миронов.
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