https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html

Миронов предложил создать алиментный фонд

Миронов предложил создать алиментный фонд - РИА Новости, 07.05.2024

Миронов предложил создать алиментный фонд

Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил создать алиментный фонд. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:54

2024-05-07T17:54

2024-05-07T17:54

общество

госдума рф

сергей миронов

алименты

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил создать алиментный фонд. Ранее в понедельник Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам. "Я считаю, что необходимо, чтобы государство вмешивалось в ситуацию с выплатами через специальный алиментный фонд. Это позволит оперативно погашать долги по алиментам и взимать их с неплательщиков, включая проценты за просрочку", - написал Миронов. По его словам, создание такого фонда он обсуждал на встрече с и.о премьер-министра Михаилом Мишустиным. Миронов отметил, что принятый законопроект - это важный шаг, но он не решает основную проблему – оперативность выплат. "Без этого фонда мы продолжим подвергать семьи страданиям из-за безответственных должников", - заявил Миронов.

https://ria.ru/20240312/muzhchiny-1932517940.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, сергей миронов, алименты