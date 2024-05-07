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СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя - РИА Новости, 07.05.2024
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05:20 07.05.2024 (обновлено: 06:11 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/age-1944281228.html
СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя
СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе осудил действия пилота китайского истребителя, который выпустил осветительные ракеты перед траекторией полета... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:20
2024-05-07T06:11
в мире
австралия
китай
желтое море
энтони альбанезе
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МОСКВА, 7 май – РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе осудил действия пилота китайского истребителя, который выпустил осветительные ракеты перед траекторией полета вертолета военно-морских сил Австралии в международных водах, передает австралийское издание Age.По информации министерства обороны Австралии, вертолет выполнял полет над акваторией Желтого моря в рамках усилий ООН по обеспечению соблюдения санкций в отношении Северной Кореи."Мы ясно дали понять Китаю, что это непрофессионально и неприемлемо. Опасения Австралии были высказаны по дипломатическим и военным каналам, хотя Пекин пока не ответил", — заявил во вторник Альбанезе австралийскому каналу Nine Network.Австралийский вертолет Seahawk, на борту которого предположительно находились шесть членов экипажа, был перехвачен китайским истребителем J10. Заместитель премьер-министра Ричард Марлес сообщили, что пилот был вынужден принять меры по уклонению, чтобы избежать попадания ракет.Это не первый крупный инцидент между австралийскими и китайскими силами в международных водах. В ноябре 2023 года в Канберре заявила, что китайский эсминец ранил водолазов военно-морских сил Австралии, умышленно применив против них гидроакустические импульсы в международных водах у берегов Японии.В 2023 году Альбанезе совершил поездку в Китай в целях восстановления торговых отношений после многих лет напряженности. Но в вопросах безопасности остаются разногласия, поскольку Австралия сближается с Соединенными Штатами в попытке сдержать растущее влияние КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20240115/avstraliya-1921341630.html
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в мире, австралия, китай, желтое море, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Китай, Желтое море, Энтони Альбанезе
СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя

Age: премьер Австралии Альбанезе осудил действия истребителя КНР

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 май – РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе осудил действия пилота китайского истребителя, который выпустил осветительные ракеты перед траекторией полета вертолета военно-морских сил Австралии в международных водах, передает австралийское издание Age.
По информации министерства обороны Австралии, вертолет выполнял полет над акваторией Желтого моря в рамках усилий ООН по обеспечению соблюдения санкций в отношении Северной Кореи.
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"Мы ясно дали понять Китаю, что это непрофессионально и неприемлемо. Опасения Австралии были высказаны по дипломатическим и военным каналам, хотя Пекин пока не ответил", — заявил во вторник Альбанезе австралийскому каналу Nine Network.
Австралийский вертолет Seahawk, на борту которого предположительно находились шесть членов экипажа, был перехвачен китайским истребителем J10. Заместитель премьер-министра Ричард Марлес сообщили, что пилот был вынужден принять меры по уклонению, чтобы избежать попадания ракет.
Это не первый крупный инцидент между австралийскими и китайскими силами в международных водах. В ноябре 2023 года в Канберре заявила, что китайский эсминец ранил водолазов военно-морских сил Австралии, умышленно применив против них гидроакустические импульсы в международных водах у берегов Японии.
В 2023 году Альбанезе совершил поездку в Китай в целях восстановления торговых отношений после многих лет напряженности. Но в вопросах безопасности остаются разногласия, поскольку Австралия сближается с Соединенными Штатами в попытке сдержать растущее влияние КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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В миреАвстралияКитайЖелтое мореЭнтони Альбанезе
 
 
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