СМИ: премьер Австралии осудил действия пилота китайского истребителя
Age: премьер Австралии Альбанезе осудил действия истребителя КНР
© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 7 май – РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе осудил действия пилота китайского истребителя, который выпустил осветительные ракеты перед траекторией полета вертолета военно-морских сил Австралии в международных водах, передает австралийское издание Age.
По информации министерства обороны Австралии, вертолет выполнял полет над акваторией Желтого моря в рамках усилий ООН по обеспечению соблюдения санкций в отношении Северной Кореи.
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"Мы ясно дали понять Китаю, что это непрофессионально и неприемлемо. Опасения Австралии были высказаны по дипломатическим и военным каналам, хотя Пекин пока не ответил", — заявил во вторник Альбанезе австралийскому каналу Nine Network.
Австралийский вертолет Seahawk, на борту которого предположительно находились шесть членов экипажа, был перехвачен китайским истребителем J10. Заместитель премьер-министра Ричард Марлес сообщили, что пилот был вынужден принять меры по уклонению, чтобы избежать попадания ракет.
Это не первый крупный инцидент между австралийскими и китайскими силами в международных водах. В ноябре 2023 года в Канберре заявила, что китайский эсминец ранил водолазов военно-морских сил Австралии, умышленно применив против них гидроакустические импульсы в международных водах у берегов Японии.
В 2023 году Альбанезе совершил поездку в Китай в целях восстановления торговых отношений после многих лет напряженности. Но в вопросах безопасности остаются разногласия, поскольку Австралия сближается с Соединенными Штатами в попытке сдержать растущее влияние КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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