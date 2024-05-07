https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.05.2024

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи

Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне 2024 года будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:49

2024-05-07T16:49

2024-05-07T16:49

сочи

москва

санкт-петербург

аэрофлот

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне 2024 года будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Там отметили, что с июня по август частота полетов будет достигать 167 рейсов в неделю и 24 рейса в сутки (Рейсы группы "Аэрофлот", выполняемые под кодом SU, без учета рейсов авиакомпании "Победа"). Это на 23% больше, чем в летние месяцы прошлого года. В пресс-службе напомнили, что авиаперевозки "Аэрофлота" между Москвой и Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца текущего года перевезено более 358 тысяч пассажиров. Помимо полетов из Москвы "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. В предстоящем летнем сезоне суммарная частота полетов в Сочи составит до 318 рейсов в неделю из 13 городов РФ. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://ria.ru/20240417/aeroflot-1940535792.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, москва, санкт-петербург, аэрофлот