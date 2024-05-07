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"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.05.2024
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16:49 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.05.2024
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи
Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне 2024 года будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:49
2024-05-07T16:49
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне 2024 года будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Там отметили, что с июня по август частота полетов будет достигать 167 рейсов в неделю и 24 рейса в сутки (Рейсы группы "Аэрофлот", выполняемые под кодом SU, без учета рейсов авиакомпании "Победа"). Это на 23% больше, чем в летние месяцы прошлого года. В пресс-службе напомнили, что авиаперевозки "Аэрофлота" между Москвой и Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца текущего года перевезено более 358 тысяч пассажиров. Помимо полетов из Москвы "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. В предстоящем летнем сезоне суммарная частота полетов в Сочи составит до 318 рейсов в неделю из 13 городов РФ. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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сочи, москва, санкт-петербург, аэрофлот
Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Аэрофлот

"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Сочи

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне 2024 года будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Там отметили, что с июня по август частота полетов будет достигать 167 рейсов в неделю и 24 рейса в сутки (Рейсы группы "Аэрофлот", выполняемые под кодом SU, без учета рейсов авиакомпании "Победа"). Это на 23% больше, чем в летние месяцы прошлого года.
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В пресс-службе напомнили, что авиаперевозки "Аэрофлота" между Москвой и Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца текущего года перевезено более 358 тысяч пассажиров.
Помимо полетов из Москвы "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. В предстоящем летнем сезоне суммарная частота полетов в Сочи составит до 318 рейсов в неделю из 13 городов РФ.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
СочиМоскваСанкт-ПетербургАэрофлот
 
 
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