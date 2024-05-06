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Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 06.05.2024
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13:02 06.05.2024 (обновлено: 13:06 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/zapert-1944116257.html
Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах
Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 06.05.2024
Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:02
2024-05-06T13:06
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней."При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — отмечается в тексте законопроекта.Также, согласно тексту законопроекта, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов.В законопроекте отмечается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.Также законопроект предлагает исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Госдума приняла закон о запрете иноагентам избираться и становиться сенаторами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
"При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — отмечается в тексте законопроекта.
Также, согласно тексту законопроекта, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов.
В законопроекте отмечается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.
Также законопроект предлагает исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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