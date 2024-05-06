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Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
09:14 06.05.2024 (обновлено: 09:38 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц - РИА Новости, 06.05.2024
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц
Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:14
2024-05-06T09:38
религия
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Праздник Святой Пасхи в 2024 году по юлианскому календарю православные отмечают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Воскресения Христова. "Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освящённые куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", - сказал священник Он отметил, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов. "Например, когда мы перед началом обеда молимся и перекрещиваем еду и людей, которые собрались за столом, мы же не задумываемся о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды. Тоже самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову", - подчеркнул Волков.
https://ria.ru/20240502/paskha-1943486813.html
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
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русская православная церковь, пасха
Религия, Русская православная церковь, Пасха
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц

Священник: остатки пасхальных продуктов можно смело утилизировать

© iStock.com / Kristine RadkovskaЯйца, окрашенные чаем каркаде
Яйца, окрашенные чаем каркаде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Kristine Radkovska
Яйца, окрашенные чаем каркаде . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Праздник Святой Пасхи в 2024 году по юлианскому календарю православные отмечают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Воскресения Христова.
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"Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освящённые куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", - сказал священник
Он отметил, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов.
"Например, когда мы перед началом обеда молимся и перекрещиваем еду и людей, которые собрались за столом, мы же не задумываемся о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды. Тоже самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову", - подчеркнул Волков.
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