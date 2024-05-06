https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц - РИА Новости, 06.05.2024

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц

Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:14

2024-05-06T09:14

2024-05-06T09:38

религия

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Праздник Святой Пасхи в 2024 году по юлианскому календарю православные отмечают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Воскресения Христова. "Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освящённые куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", - сказал священник Он отметил, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов. "Например, когда мы перед началом обеда молимся и перекрещиваем еду и людей, которые собрались за столом, мы же не задумываемся о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды. Тоже самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову", - подчеркнул Волков.

https://ria.ru/20240502/paskha-1943486813.html

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html

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русская православная церковь, пасха