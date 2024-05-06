Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе

Песков: за продление выставки трофеев на Поклонной горе отвечает Минобороны
Экспозиция состоит из нескольких площадок.
На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.
На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.
На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.
На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.
Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.
Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.
Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.
Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.
Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.
Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.
Посетители с интересом рассматривают представленную технику.
Посетители с интересом рассматривают представленную технику.
На выставке также присутствуют российские военнослужащие.
На выставке также присутствуют российские военнослужащие.
Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.
Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.
Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.
Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.
Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".
Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".
На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.
На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.
Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.
Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.
Экспозиция состоит из нескольких площадок.
На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.
На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.
Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.
Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.
Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.
Посетители с интересом рассматривают представленную технику.
На выставке также присутствуют российские военнослужащие.
Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.
Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.
Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".
На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.
Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.