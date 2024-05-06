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Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе - РИА Новости, 06.05.2024
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Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе
Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе - РИА Новости, 06.05.2024
Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе
Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении министерства обороны РФ, заявил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из министерства обороны, потому что именно они являются организаторами такой выставки трофеев. Это действительно выставка, которая пользуется огромным и интересом, и поддержкой наших людей, поэтому, конечно, и наши коллеги в министерстве обороны услышат это ваше обращение, наверняка, и рассмотрят его", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о продлении выставки и организации подобной выставки в других регионах РФ.
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россия, москва, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе

Песков: за продление выставки трофеев на Поклонной горе отвечает Минобороны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из министерства обороны, потому что именно они являются организаторами такой выставки трофеев. Это действительно выставка, которая пользуется огромным и интересом, и поддержкой наших людей, поэтому, конечно, и наши коллеги в министерстве обороны услышат это ваше обращение, наверняка, и рассмотрят его", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о продлении выставки и организации подобной выставки в других регионах РФ.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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