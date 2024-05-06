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Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе

Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе - РИА Новости, 06.05.2024

Песков переадресовал военным вопрос о продлении выставки на Поклонной горе

Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении министерства обороны РФ, заявил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:00

2024-05-06T12:00

2024-05-06T12:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве пользуется огромным интересом, вопрос о ее продлении в ведении министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из министерства обороны, потому что именно они являются организаторами такой выставки трофеев. Это действительно выставка, которая пользуется огромным и интересом, и поддержкой наших людей, поэтому, конечно, и наши коллеги в министерстве обороны услышат это ваше обращение, наверняка, и рассмотрят его", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о продлении выставки и организации подобной выставки в других регионах РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, дмитрий песков, безопасность