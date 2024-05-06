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В Киргизии ветеранам ВОВ выплатят по 1,1 тысячи долларов - РИА Новости, 06.05.2024
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15:50 06.05.2024
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В Киргизии ветеранам ВОВ выплатят по 1,1 тысячи долларов
В Киргизии ветеранам ВОВ выплатят по 1,1 тысячи долларов - РИА Новости, 06.05.2024
В Киргизии ветеранам ВОВ выплатят по 1,1 тысячи долларов
Ветеранам Великой Отечественной войны в Киргизии в честь Дня Победы 9 мая выплатят по 1,1 тысячи долларов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:50
2024-05-06T15:50
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Киргизии в честь Дня Победы 9 мая выплатят по 1,1 тысячи долларов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. "Из фонда президента Кыргызской Республики поручено выделить 4 миллиона 141 тысячу сомов (46 тысяч долларов, - ред.) на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов (1,1 тысячи долларов, - ред.) ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, выплаты положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также блокадникам Ленинграда. "Решение принято с учетом всемирного исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", - отметили в пресс-службе. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживает 41 ветеран войны.
https://ria.ru/20240505/veterany-1943947944.html
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в мире, киргизия, ленинград, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Ленинград, Садыр Жапаров
В Киргизии ветеранам ВОВ выплатят по 1,1 тысячи долларов

В Киргизии ветеранам ВОВ в честь Дня Победы выплатят по 1,1 тысячи долларов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Ветеран Великой Отечественной войны . Архивное фото
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Киргизии в честь Дня Победы 9 мая выплатят по 1,1 тысячи долларов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.
«
"Из фонда президента Кыргызской Республики поручено выделить 4 миллиона 141 тысячу сомов (46 тысяч долларов, - ред.) на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов (1,1 тысячи долларов, - ред.) ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, выплаты положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также блокадникам Ленинграда.
«
"Решение принято с учетом всемирного исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", - отметили в пресс-службе.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживает 41 ветеран войны.
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