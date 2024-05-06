https://ria.ru/20240506/vyplata-1944151310.html
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2024
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны
Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:49
2024-05-06T14:49
2024-05-06T14:50
республика саха (якутия)
якутск
нерюнгри
томпонский район
айсен николаев
день победы
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в региональном кабмине, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "О единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Согласно документу, участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Якутии, к праздничной дате будут произведены единовременные выплаты в размере 1 миллион рублей. Всего выплата будет предоставлена 13 участникам Великой Отечественной войны из республики", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что ветераны проживают в городах Якутск и Нерюнгри, а также в Вилюйском и Томпонском районах республики.
https://ria.ru/20240202/pobeda-1924978341.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, нерюнгри, томпонский район, айсен николаев, день победы, республика саха (якутия)
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