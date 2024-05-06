Рейтинг@Mail.ru
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
14:49 06.05.2024 (обновлено: 14:50 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/vyplata-1944151310.html
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2024
Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны
Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:49
2024-05-06T14:50
республика саха (якутия)
якутск
нерюнгри
томпонский район
айсен николаев
день победы
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЯКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в региональном кабмине, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "О единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Согласно документу, участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Якутии, к праздничной дате будут произведены единовременные выплаты в размере 1 миллион рублей. Всего выплата будет предоставлена 13 участникам Великой Отечественной войны из республики", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что ветераны проживают в городах Якутск и Нерюнгри, а также в Вилюйском и Томпонском районах республики.
https://ria.ru/20240202/pobeda-1924978341.html
якутск
нерюнгри
томпонский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, нерюнгри, томпонский район, айсен николаев, день победы, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Нерюнгри, Томпонский район, Айсен Николаев, День Победы, Республика Саха (Якутия)

Миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили в региональном кабмине, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "О единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
"Согласно документу, участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Якутии, к праздничной дате будут произведены единовременные выплаты в размере 1 миллион рублей. Всего выплата будет предоставлена 13 участникам Великой Отечественной войны из республики", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что ветераны проживают в городах Якутск и Нерюнгри, а также в Вилюйском и Томпонском районах республики.
Праздничный салют в Москве в День Победы - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы
2 февраля, 10:51
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскНерюнгриТомпонский районАйсен НиколаевДень ПобедыРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала