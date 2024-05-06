https://ria.ru/20240506/vulkan-1944053105.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 06.05.2024

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:05

2024-05-06T08:05

2024-05-06T08:20

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении пресс-службы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск