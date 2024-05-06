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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 06.05.2024
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08:05 06.05.2024 (обновлено: 08:20 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/vulkan-1944053105.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 06.05.2024
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:05
2024-05-06T08:20
происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении пресс-службы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4 километра

© Фото : пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На Филиппинах произошло землетрясение
3 мая, 13:36
 
ПроисшествияЭбекоПарамуширСеверо-Курильск
 
 
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