https://ria.ru/20240506/vulkan-1944053105.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 06.05.2024
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:05
2024-05-06T08:05
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происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении пресс-службы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4 километра