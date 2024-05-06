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ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений
ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений - РИА Новости, 06.05.2024
ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений
Банк расширил возможность подключения к государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС); договор теперь можно оформить в любом офисе ВТБ по всей стране... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:10
2024-05-06T18:10
2024-05-06T18:10
россия
банки
втб (банк)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банк расширил возможность подключения к государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС); договор теперь можно оформить в любом офисе ВТБ по всей стране и получить финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба банка. Программа долгосрочных сбережений – это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплении средств. Можно как самостоятельно делать сбережения за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Государство при этом будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тысяч рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тысяч рублей, уточняется в сообщении. "Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. <…>", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого привели в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, банки, втб (банк)
Россия, Банки, ВТБ (банк)
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банк расширил возможность подключения к государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС); договор теперь можно оформить в любом офисе ВТБ по всей стране и получить финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба банка.
Программа долгосрочных сбережений – это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплении средств. Можно как самостоятельно делать сбережения за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Государство при этом будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тысяч рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тысяч рублей, уточняется в сообщении.
"Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. <…>", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ
Георгий Горшков, слова которого привели в пресс-службе.