https://ria.ru/20240506/vtb-1944227719.html

ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений

ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений - РИА Новости, 06.05.2024

ВТБ расширил возможность подключения к госпрограмме долгосрочных сбережений

Банк расширил возможность подключения к государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС); договор теперь можно оформить в любом офисе ВТБ по всей стране... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:10

2024-05-06T18:10

2024-05-06T18:10

россия

банки

втб (банк)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банк расширил возможность подключения к государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС); договор теперь можно оформить в любом офисе ВТБ по всей стране и получить финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба банка. Программа долгосрочных сбережений – это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплении средств. Можно как самостоятельно делать сбережения за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Государство при этом будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тысяч рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тысяч рублей, уточняется в сообщении. "Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. <…>", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого привели в пресс-службе.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, втб (банк)