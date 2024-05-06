https://ria.ru/20240506/vspyshka-1944072765.html
На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек
На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек - РИА Новости, 06.05.2024
На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек
Одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:33
2024-05-06T10:33
2024-05-06T11:48
наука
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли. Событие также идентифицировано визуально космическими телескопами. Мощность предварительно оценивается как X4.5", — сказал Богачев. Он отметил, что с мая 2014 года на Солнце были зарегистрированы всего четыре более крупных взрыва. Богачев пояснил, что вспышка стала результатом крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности. По данным ученых, он все еще продолжается. "В настоящее время планета находится в облаке солнечной плазмы. Происходят магнитные бури, вызванные более ранними событиями. Последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов", — добавил ученый.
https://ria.ru/20240506/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240411/solntse-1939233628.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек
Ученый Богачев: на Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли
. Событие также идентифицировано визуально космическими телескопами. Мощность предварительно оценивается как X4.5", — сказал Богачев.
Он отметил, что с мая 2014 года на Солнце были зарегистрированы всего четыре более крупных взрыва.
Богачев пояснил, что вспышка стала результатом крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности. По данным ученых, он все еще продолжается.
"В настоящее время планета находится в облаке солнечной плазмы. Происходят магнитные бури, вызванные более ранними событиями. Последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов", — добавил ученый.