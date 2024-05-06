https://ria.ru/20240506/vspyshka-1944072765.html

На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек

На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек - РИА Новости, 06.05.2024

На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек

Одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:33

2024-05-06T10:33

2024-05-06T11:48

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли. Событие также идентифицировано визуально космическими телескопами. Мощность предварительно оценивается как X4.5", — сказал Богачев. Он отметил, что с мая 2014 года на Солнце были зарегистрированы всего четыре более крупных взрыва. Богачев пояснил, что вспышка стала результатом крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности. По данным ученых, он все еще продолжается. "В настоящее время планета находится в облаке солнечной плазмы. Происходят магнитные бури, вызванные более ранними событиями. Последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов", — добавил ученый.

https://ria.ru/20240506/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце