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Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
19:26 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/vorobev-1944240471.html
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий - РИА Новости, 06.05.2024
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий
Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:26
2024-05-06T19:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас появляется новое министерство - по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов - и будет отвечать за все, что связано с чистотой на любых территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами у контейнерных площадок", - отметил Воробьев. Также губернатор сообщил, что теперь министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных - бывший заместитель министра инвестиций. Курировать ведомство будет Вячеслав Духин. Комитет лесного хозяйства будет курировать Роман Каратаев. "Что касается изменений в муниципалитетах: временно исполняющим полномочия главы Раменского назначен Эдуард Малышев - ранее он работал в Люберцах, отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. А Домодедово - Евгения Хрусталёва, занимавшая ранее должность замглавы", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, люберцы, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Люберцы, ЖКХ

Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий

© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас появляется новое министерство - по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов - и будет отвечать за все, что связано с чистотой на любых территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами у контейнерных площадок", - отметил Воробьев.
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Также губернатор сообщил, что теперь министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных - бывший заместитель министра инвестиций. Курировать ведомство будет Вячеслав Духин. Комитет лесного хозяйства будет курировать Роман Каратаев.
"Что касается изменений в муниципалитетах: временно исполняющим полномочия главы Раменского назначен Эдуард Малышев - ранее он работал в Люберцах, отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. А Домодедово - Евгения Хрусталёва, занимавшая ранее должность замглавы", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛюберцыЖКХ
 
 
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