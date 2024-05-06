https://ria.ru/20240506/vorobev-1944240471.html
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий - РИА Новости, 06.05.2024
Воробьев: в Подмосковье появится министерство по содержанию территорий
Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:26
2024-05-06T19:26
2024-05-06T19:26
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас появляется новое министерство - по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов - и будет отвечать за все, что связано с чистотой на любых территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами у контейнерных площадок", - отметил Воробьев. Также губернатор сообщил, что теперь министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных - бывший заместитель министра инвестиций. Курировать ведомство будет Вячеслав Духин. Комитет лесного хозяйства будет курировать Роман Каратаев. "Что касается изменений в муниципалитетах: временно исполняющим полномочия главы Раменского назначен Эдуард Малышев - ранее он работал в Люберцах, отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. А Домодедово - Евгения Хрусталёва, занимавшая ранее должность замглавы", - добавил Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, люберцы, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Люберцы, ЖКХ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новое министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору появится в Подмосковье, его руководителем назначен Владислав Мурашов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас появляется новое министерство - по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов - и будет отвечать за все, что связано с чистотой на любых территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами у контейнерных площадок", - отметил Воробьев.
Также губернатор сообщил, что теперь министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных - бывший заместитель министра инвестиций. Курировать ведомство будет Вячеслав Духин. Комитет лесного хозяйства будет курировать Роман Каратаев.
"Что касается изменений в муниципалитетах: временно исполняющим полномочия главы Раменского
назначен Эдуард Малышев - ранее он работал в Люберцах
, отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. А Домодедово - Евгения Хрусталёва, занимавшая ранее должность замглавы", - добавил Воробьев.