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В Волгограде задержали мужчину, ранившего 13-летнего сына
В Волгограде задержали мужчину, ранившего 13-летнего сына - РИА Новости, 06.05.2024
В Волгограде задержали мужчину, ранившего 13-летнего сына
Полиция задержала в Волгограде мужчину, который ранил 13-летнего сына и удерживал в квартире пятерых детей, спасти их удалось при помощи Росгвардии, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:47
2024-05-06T14:47
2024-05-06T14:47
происшествия
волгоград
волгоградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Волгограде мужчину, который ранил 13-летнего сына и удерживал в квартире пятерых детей, спасти их удалось при помощи Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. "При содействии сотрудников Росгвардии волгоградец в ходе проведенной спецоперации был задержан и доставлен в отдел полиции. Находившиеся в квартире дети не пострадали, 13-летний мальчик находится в больнице", - говорится в сообщении полиции. По информации ведомства, в понедельник в полицию поступило сообщение, что в доме по улице Рионская в Волгограде мужчина причинил телесные повреждения своему 13-летнему сыну, а также удерживает в квартире пятерых детей. На место вызова прибыли полицейские, но двери им не открыли. По данным прокуратуры Волгоградской области, мужчина был пьян и ругался с женой, за мать заступился 13-летний мальчик, после чего отец ранил его ножом в предплечье.
https://ria.ru/20231128/deti-1912287587.html
волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде задержали мужчину, ранившего 13-летнего сына
Волгоградца, ранившего 13-летнего сына и удерживавшего еще пять детей, задержали