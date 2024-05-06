https://ria.ru/20240506/vinnik-1944218708.html
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля - РИА Новости, 06.05.2024
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля
Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:32
2024-05-06T17:32
2024-05-06T17:32
сан-франциско
сша
александр винник
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует из постановления. "Продолжение рассмотрения дела: 12 июля 2024 года в 11.00 для определения меры наказания", - сказано в документе. Винник на прошлой неделе согласился признать себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html
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сан-франциско, сша, александр винник
Сан-Франциско, США, Александр Винник
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля
Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание по делу Винника