Рейтинг@Mail.ru
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/vinnik-1944218708.html
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля - РИА Новости, 06.05.2024
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля
Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:32
2024-05-06T17:32
сан-франциско
сша
александр винник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует из постановления. "Продолжение рассмотрения дела: 12 июля 2024 года в 11.00 для определения меры наказания", - сказано в документе. Винник на прошлой неделе согласился признать себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html
сан-франциско
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-франциско, сша, александр винник
Сан-Франциско, США, Александр Винник
Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля

Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание по делу Винника

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует из постановления.
«
"Продолжение рассмотрения дела: 12 июля 2024 года в 11.00 для определения меры наказания", - сказано в документе.
Винник на прошлой неделе согласился признать себя виновным в заговоре с целью отмывания денег.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре
3 мая, 23:51
 
Сан-ФранцискоСШААлександр Винник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала