https://ria.ru/20240506/vinnik-1944218708.html

Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля

Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля - РИА Новости, 06.05.2024

Суд в США назначил вынесение приговора россиянину Виннику на 12 июля

Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:32

2024-05-06T17:32

2024-05-06T17:32

сан-франциско

сша

александр винник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Сан-Франциско назначил на 12 июля заседание для определения меры наказания россиянину Александру Виннику, который заключил сделку с прокуратурой, следует из постановления. "Продолжение рассмотрения дела: 12 июля 2024 года в 11.00 для определения меры наказания", - сказано в документе. Винник на прошлой неделе согласился признать себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.

https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html

сан-франциско

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-франциско, сша, александр винник