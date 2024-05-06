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Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе - РИА Новости, 06.05.2024
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13:42 06.05.2024 (обновлено: 14:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/vikhorevka-1944128940.html
Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе
Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе - РИА Новости, 06.05.2024
Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе
Жителей частного сектора в Вихоревке в Иркутской области призвали эвакуироваться из-за усилившегося пожара, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:42
2024-05-06T14:49
вихоревка
братский район
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Жителей частного сектора в Вихоревке в Иркутской области призвали эвакуироваться из-за усилившегося пожара, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин."Ситуация очень серьезная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе. Уважаемые жители города Вихоревка! Если вам поступает предложение покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место, пожалуйста, воспользуйтесь предложением. С собой обязательно возьмите документы. Не стоит недооценивать огненную стихию! Берегите себя и своих близких", — написал он в Telegram-канале.Дубровин добавил, что с огнем борются личный состав МЧС и добровольцы. Пожар также тушат сотрудники администрации Вихоревского городского поселения и депутаты думы. По словам мэра, все вышли на борьбу со стихией. Позднее Дубровин сообщил о введении режима ЧС в Братском районе с 17:00.В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в Вихоревке при пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кобзев добавил, что в город перебрасывают пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска и Братска общей численностью более 70 человек, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Сотрудники полиции обеспечивают реверсивное движение транспорта на 195-203-м километрах федеральной трассы "Вилюй". Контрольно-пропускные пункты ДПС организуют проезд спецтехники к населенным пунктам, к которым подступил огонь. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.Ранее в понедельник в Братском районе на территории СНТ "Алюминщик" возник пожар. Там горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра, для противодействия этому бульдозеры создают пожарные разрывы.В то же время в Вихоревке ликвидируют возгорания в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. Из садоводств, где произошел пожар, эвакуируют жителей. Усиление ветра также значительно осложняет работу спасателей. На месте работают семь пожарных автомобилей, четыре единицы тяжелой техники, водовозные машины для быстрой заправки техники водой. Дополнительно пригнали пожарный поезд для заправки.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html
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вихоревка
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вихоревка, братский район, происшествия, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Вихоревка, Братский район, Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе

Власти иркутской Вихоревки призвали жителей покинуть дома из-за пожара

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Жителей частного сектора в Вихоревке в Иркутской области призвали эвакуироваться из-за усилившегося пожара, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.
«
"Ситуация очень серьезная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе. Уважаемые жители города Вихоревка! Если вам поступает предложение покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место, пожалуйста, воспользуйтесь предложением. С собой обязательно возьмите документы. Не стоит недооценивать огненную стихию! Берегите себя и своих близких", — написал он в Telegram-канале.
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Дубровин добавил, что с огнем борются личный состав МЧС и добровольцы. Пожар также тушат сотрудники администрации Вихоревского городского поселения и депутаты думы. По словам мэра, все вышли на борьбу со стихией.
Позднее Дубровин сообщил о введении режима ЧС в Братском районе с 17:00.
В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в Вихоревке при пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Кобзев добавил, что в город перебрасывают пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска и Братска общей численностью более 70 человек, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Сотрудники полиции обеспечивают реверсивное движение транспорта на 195-203-м километрах федеральной трассы "Вилюй". Контрольно-пропускные пункты ДПС организуют проезд спецтехники к населенным пунктам, к которым подступил огонь. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.
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В то же время в Вихоревке ликвидируют возгорания в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. Из садоводств, где произошел пожар, эвакуируют жителей. Усиление ветра также значительно осложняет работу спасателей. На месте работают семь пожарных автомобилей, четыре единицы тяжелой техники, водовозные машины для быстрой заправки техники водой. Дополнительно пригнали пожарный поезд для заправки.
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ВихоревкаБратский районПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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