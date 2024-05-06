https://ria.ru/20240506/vikhorevka-1944128940.html

Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе

Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе - РИА Новости, 06.05.2024

Огонь в иркутской Вихоревке перекинулся на жилые дома в частном секторе

Жителей частного сектора в Вихоревке в Иркутской области призвали эвакуироваться из-за усилившегося пожара, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

2024-05-06T14:49

вихоревка

братский район

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944111510_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_bb61752904213d1c52c8c65ce90febfc.jpg

ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Жителей частного сектора в Вихоревке в Иркутской области призвали эвакуироваться из-за усилившегося пожара, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин."Ситуация очень серьезная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе. Уважаемые жители города Вихоревка! Если вам поступает предложение покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место, пожалуйста, воспользуйтесь предложением. С собой обязательно возьмите документы. Не стоит недооценивать огненную стихию! Берегите себя и своих близких", — написал он в Telegram-канале.Дубровин добавил, что с огнем борются личный состав МЧС и добровольцы. Пожар также тушат сотрудники администрации Вихоревского городского поселения и депутаты думы. По словам мэра, все вышли на борьбу со стихией. Позднее Дубровин сообщил о введении режима ЧС в Братском районе с 17:00.В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в Вихоревке при пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кобзев добавил, что в город перебрасывают пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска и Братска общей численностью более 70 человек, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Сотрудники полиции обеспечивают реверсивное движение транспорта на 195-203-м километрах федеральной трассы "Вилюй". Контрольно-пропускные пункты ДПС организуют проезд спецтехники к населенным пунктам, к которым подступил огонь. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.Ранее в понедельник в Братском районе на территории СНТ "Алюминщик" возник пожар. Там горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра, для противодействия этому бульдозеры создают пожарные разрывы.В то же время в Вихоревке ликвидируют возгорания в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. Из садоводств, где произошел пожар, эвакуируют жителей. Усиление ветра также значительно осложняет работу спасателей. На месте работают семь пожарных автомобилей, четыре единицы тяжелой техники, водовозные машины для быстрой заправки техники водой. Дополнительно пригнали пожарный поезд для заправки.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943372401.html

вихоревка

братский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вихоревка, братский район, происшествия, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области