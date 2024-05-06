В Таджикистане ветеранам ВОВ выплатят по 3,67 тысячи долларов
В Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по $3,67 тысячи
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМедали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Медали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости. Граждане Таджикистана, являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны, в преддверии 79-й годовщины Победы получат единовременную выплату по 40 тысяч сомони, что эквивалентно 3,67 тысячи долларов.
«
"Президент Таджикистана (Эмомали Рахмон) распорядился выплатить в этом году 24 оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны по 40 тысяч сомони", - сказал РИА Новости представитель Исполнительного аппарата главы государства.
По данным местного Совета ветеранов войны и труда, 10 участников Великой Отечественной проживают в Хатлонской области на юге страны, шесть - в Согдийской области на севере республики, три - в Душанбе и пять - в центральных районах республики. Самому старшему ныне живущему участнику той войны - жителю Гиссарского района Рашиду Каримову - исполнилось 111 лет. По состоянию на 9 мая 2023 года в Таджикистане проживал 41 ветеран Великой Отечественной войны.
В 1941-1945 годах на фронтах воевали около 300 тысяч жителей Советского Таджикистана, из них 92 тысячи погибли или пропали без вести. Шестьдесят пять уроженцев республики были удостоены звания Героя Советского Союза, 15 – орденов Славы всех трех степеней.
В Душанбе прошел митинг к 79-й годовщине Победы
4 мая, 20:28