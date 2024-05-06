https://ria.ru/20240506/ukraina-1944226637.html
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:04
2024-05-06T18:04
2024-05-06T19:19
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима."Я против военного вмешательства на Украине со стороны Италии и со стороны НАТО. Другое дело, если произойдет нападение на одну из стран-участниц, тогда вступит в силу устав (НАТО). На сегодняшний день никаких указаний об этом нет, как и атак другого типа", - сказал он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
Таяни выступил против вмешательства в ситуацию на Украине со стороны НАТО