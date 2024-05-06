https://ria.ru/20240506/ukraina-1944226637.html

МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.05.2024

МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:04

2024-05-06T18:04

2024-05-06T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид италии

нато

антонио таяни

италия

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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима."Я против военного вмешательства на Украине со стороны Италии и со стороны НАТО. Другое дело, если произойдет нападение на одну из стран-участниц, тогда вступит в силу устав (НАТО). На сегодняшний день никаких указаний об этом нет, как и атак другого типа", - сказал он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид италии, нато, антонио таяни, италия