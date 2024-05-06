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МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 06.05.2024 (обновлено: 19:19 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944226637.html
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:04
2024-05-06T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид италии
нато
антонио таяни
италия
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима."Я против военного вмешательства на Украине со стороны Италии и со стороны НАТО. Другое дело, если произойдет нападение на одну из стран-участниц, тогда вступит в силу устав (НАТО). На сегодняшний день никаких указаний об этом нет, как и атак другого типа", - сказал он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
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в мире, украина, мид италии, нато, антонио таяни, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Италии, НАТО, Антонио Таяни, Италия
МИД Италии выступил против вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

Таяни выступил против вмешательства в ситуацию на Украине со стороны НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что выступает против военного вмешательства на Украине со стороны НАТО и отдельно со стороны Рима.
"Я против военного вмешательства на Украине со стороны Италии и со стороны НАТО. Другое дело, если произойдет нападение на одну из стран-участниц, тогда вступит в силу устав (НАТО). На сегодняшний день никаких указаний об этом нет, как и атак другого типа", - сказал он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Санкции обрекают Украину на военное поражение
5 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД ИталииНАТОАнтонио ТаяниИталия
 
 
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