https://ria.ru/20240506/ukraina-1944215281.html
В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение
В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение - РИА Новости, 06.05.2024
В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение
Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:24
2024-05-06T17:24
2024-05-06T18:17
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РИМ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России.Ранее глава Минобороны Грант Шэппс, которого цитировала газета Times, заявил, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму". Итальянское правительство не комментировало эту информацию."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права - другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент. Наша цель всегда была в том, чтобы поставлять Украине вооружения не для наступления в отношении России, а для того, чтобы остановить атаку российских вооруженных сил", - заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости."Наша политическая цель всегда в том, чтобы эти вооружения действовали бы внутри украинской территории, мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России", - добавил Таяни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, вооруженные силы украины, россия, антонио таяни, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Вооруженные силы Украины, Россия, Антонио Таяни, Украина
В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение
МИД Италии: Рим не поставляет Киеву оружие для поражения территории России
РИМ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России.
Ранее глава Минобороны Грант Шэппс
, которого цитировала газета Times, заявил, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму". Итальянское правительство не комментировало эту информацию.
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права - другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент. Наша цель всегда была в том, чтобы поставлять Украине вооружения не для наступления в отношении России, а для того, чтобы остановить атаку российских вооруженных сил", - заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Наша политическая цель всегда в том, чтобы эти вооружения действовали бы внутри украинской территории, мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России", - добавил Таяни.