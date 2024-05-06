https://ria.ru/20240506/ukraina-1944215281.html

В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение

В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение - РИА Новости, 06.05.2024

В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение

Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:24

2024-05-06T17:24

2024-05-06T18:17

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РИМ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России.Ранее глава Минобороны Грант Шэппс, которого цитировала газета Times, заявил, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму". Итальянское правительство не комментировало эту информацию."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права - другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент. Наша цель всегда была в том, чтобы поставлять Украине вооружения не для наступления в отношении России, а для того, чтобы остановить атаку российских вооруженных сил", - заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости."Наша политическая цель всегда в том, чтобы эти вооружения действовали бы внутри украинской территории, мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России", - добавил Таяни.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, вооруженные силы украины, россия, антонио таяни, украина