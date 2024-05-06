https://ria.ru/20240506/ukraina-1944211606.html

Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, заявил Песков

Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024

Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, заявил Песков

Заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои воинские контингенты требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:12

2024-05-06T17:12

2024-05-06T17:21

украина

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои воинские контингенты требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.Говоря о причинах учений ядерных сил России в интервью журналисту Павлу Зарубину, он отметил, что это "напрямую связано с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей"."Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям - о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит", - заявил Песков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240506/diplomatiya-1944202359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, дмитрий песков