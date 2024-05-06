Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 06.05.2024 (обновлено: 15:21 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944160807.html
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию - РИА Новости, 06.05.2024
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:07
2024-05-06T15:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.Инициатор законопроектов Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник."Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", - говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию

Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на три месяца

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.
Инициатор законопроектов Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", - говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.
Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала