https://ria.ru/20240506/ukraina-1944160807.html
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию - РИА Новости, 06.05.2024
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:07
2024-05-06T15:07
2024-05-06T15:21
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.Инициатор законопроектов Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник."Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", - говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на три месяца
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.
Инициатор законопроектов Владимир Зеленский
. Документы внесены в Раду в понедельник.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", - говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.
Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.