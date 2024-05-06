https://ria.ru/20240506/ukraina-1944160807.html

Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию

Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию - РИА Новости, 06.05.2024

Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток зарегистрированы на сайте украинского парламента.Инициатор законопроектов Владимир Зеленский. Документы внесены в Раду в понедельник."Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 14 мая сроком на 90 суток", - говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.Еще один законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает продлить срок действия мобилизации на 90 дней.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины