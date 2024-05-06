https://ria.ru/20240506/ukraina-1944138846.html

Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже

Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже - РИА Новости, 06.05.2024

Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже

Гражданин Украины пытался бежать от мобилизации в Румынию по паспорту сестры - житель города в Черкасской области надел юбку, нанес макияж и обзавелся париком,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:08

2024-05-06T14:08

2024-05-06T14:08

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гражданин Украины пытался бежать от мобилизации в Румынию по паспорту сестры - житель города в Черкасской области надел юбку, нанес макияж и обзавелся париком, но пограничники не оценили этих усилий и выписали протокол об административном правонарушении, сообщила госпогранслужба страны в Telegram-канале. "Житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией... В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, дело рассмотрит суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что 44-летний фигурант, примерив на себя новый образ и захватив паспорт родственницы, приехал в Закарпатскую область. Однако пограничники разоблачили "маневр" и задержали беглеца, прозвав его "очаровательной Сергиеттой". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы украины