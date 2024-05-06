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Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944138846.html
Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже
Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже - РИА Новости, 06.05.2024
Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже
Гражданин Украины пытался бежать от мобилизации в Румынию по паспорту сестры - житель города в Черкасской области надел юбку, нанес макияж и обзавелся париком,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:08
2024-05-06T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гражданин Украины пытался бежать от мобилизации в Румынию по паспорту сестры - житель города в Черкасской области надел юбку, нанес макияж и обзавелся париком, но пограничники не оценили этих усилий и выписали протокол об административном правонарушении, сообщила госпогранслужба страны в Telegram-канале. "Житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией... В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, дело рассмотрит суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что 44-летний фигурант, примерив на себя новый образ и захватив паспорт родственницы, приехал в Закарпатскую область. Однако пограничники разоблачили "маневр" и задержали беглеца, прозвав его "очаровательной Сергиеттой". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html
украина
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в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже

Житель Черкасской области пытался сбежать с Украины в Румынию по паспорту сестры

© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гражданин Украины пытался бежать от мобилизации в Румынию по паспорту сестры - житель города в Черкасской области надел юбку, нанес макияж и обзавелся париком, но пограничники не оценили этих усилий и выписали протокол об административном правонарушении, сообщила госпогранслужба страны в Telegram-канале.
"Житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией... В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, дело рассмотрит суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что 44-летний фигурант, примерив на себя новый образ и захватив паспорт родственницы, приехал в Закарпатскую область. Однако пограничники разоблачили "маневр" и задержали беглеца, прозвав его "очаровательной Сергиеттой".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
3 мая, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы Украины
 
 
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