https://ria.ru/20240506/ukraina-1944103239.html

Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков

Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024

Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков

Объявленные ракетные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Британии и США о намерении отправить военных на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:14

2024-05-06T12:14

2024-05-06T13:25

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявленные ракетные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Британии и США о намерении отправить военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Собственно, исчерпывающе об этом сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Там и добавить нечего. Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет (речь. — Прим. ред.), очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину", — сказал он.Так Песков ответил на вопрос, с какими угрозами связаны учения.Представитель Кремля подчеркнул, что упомянутые политики хотят фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными."Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер", — добавил Песков, говоря о намерениях Запада отправить военных на Украину.Генштаб по поручению Верховного главнокомандующего ВС, президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили сегодня в Минобороны. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев связал эти маневры с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины. Он назвал такие действия союзников Киева "тотальной деградацией правящего класса на Западе".На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис также не исключил участия Вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если ВСУ потерпят поражение. Политик подчеркнул, что Вашингтон "не может позволить Украине пасть".Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность украинских ударов по территории России британским оружием.В Кремле назвали заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, нато, в мире