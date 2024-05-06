https://ria.ru/20240506/ukraina-1944100549.html

Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков

Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024

Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков

Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:02

2024-05-06T12:02

2024-05-06T12:02

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павел климкин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики. "Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, молдавия, дмитрий песков, владимир зеленский, павел климкин, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, киев