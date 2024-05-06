Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков
Песков: есть большой массив информации о преступлениях Киева
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
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4 мая, 15:16