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Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
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12:02 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944100549.html
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков
Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:02
2024-05-06T12:02
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики. "Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, украина, молдавия, дмитрий песков, владимир зеленский, павел климкин, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, киев
В мире, Россия, Украина, Молдавия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Киев
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков

Песков: есть большой массив информации о преступлениях Киева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Есть большой массив информации о преступлениях киевского режима, который собирают российские следователи, ведомства делают то, что должны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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В миреРоссияУкраинаМолдавияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел КлимкинВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКиев
 
 
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