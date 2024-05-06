Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине
Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Такое заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере, который пройдет в понедельник в Брюсселе.
"Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива "Зброярі" (рус. "Оружейники"), и по ней уже две нации – это Дания и Канада, уже согласились профинансировать производство на Украине, сегодня ищем дополнительные средства, чтобы производить на Украине", - сказал Камышин.
Он уточнил, что, в частности, Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств для дальнейшей передачи в ВСУ.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна в качестве действующего председателя совета Евросоюза организует в мае этого года форум по оборонной промышленности ЕС–Украина. Также среди организаторов форума числится Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы. Эта встреча заявлена как составная часть военной помощи Украины со стороны ЕС.
По данным совета ЕС, государства-члены и европейские институты уже оказали военную помощь Киеву на сумму более 33 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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