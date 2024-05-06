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Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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11:43 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944094932.html
Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине
Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине
Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:43
2024-05-06T11:43
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людивин дедондер
сергей лавров
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Такое заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере, который пройдет в понедельник в Брюсселе. "Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива "Зброярі" (рус. "Оружейники"), и по ней уже две нации – это Дания и Канада, уже согласились профинансировать производство на Украине, сегодня ищем дополнительные средства, чтобы производить на Украине", - сказал Камышин. Он уточнил, что, в частности, Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств для дальнейшей передачи в ВСУ. Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна в качестве действующего председателя совета Евросоюза организует в мае этого года форум по оборонной промышленности ЕС–Украина. Также среди организаторов форума числится Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы. Эта встреча заявлена как составная часть военной помощи Украины со стороны ЕС. По данным совета ЕС, государства-члены и европейские институты уже оказали военную помощь Киеву на сумму более 33 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, брюссель, людивин дедондер, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, киев
Украина, Россия, Брюссель, Людивин Дедондер, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Такое заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере, который пройдет в понедельник в Брюсселе.
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"Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива "Зброярі" (рус. "Оружейники"), и по ней уже две нации – это Дания и Канада, уже согласились профинансировать производство на Украине, сегодня ищем дополнительные средства, чтобы производить на Украине", - сказал Камышин.
Он уточнил, что, в частности, Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств для дальнейшей передачи в ВСУ.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна в качестве действующего председателя совета Евросоюза организует в мае этого года форум по оборонной промышленности ЕС–Украина. Также среди организаторов форума числится Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы. Эта встреча заявлена как составная часть военной помощи Украины со стороны ЕС.
По данным совета ЕС, государства-члены и европейские институты уже оказали военную помощь Киеву на сумму более 33 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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