https://ria.ru/20240506/ukraina-1944094932.html

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине - РИА Новости, 06.05.2024

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине

Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:43

2024-05-06T11:43

2024-05-06T11:43

украина

россия

брюссель

людивин дедондер

сергей лавров

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы европейские страны финансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Такое заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере, который пройдет в понедельник в Брюсселе. "Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива "Зброярі" (рус. "Оружейники"), и по ней уже две нации – это Дания и Канада, уже согласились профинансировать производство на Украине, сегодня ищем дополнительные средства, чтобы производить на Украине", - сказал Камышин. Он уточнил, что, в частности, Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств для дальнейшей передачи в ВСУ. Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна в качестве действующего председателя совета Евросоюза организует в мае этого года форум по оборонной промышленности ЕС–Украина. Также среди организаторов форума числится Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы. Эта встреча заявлена как составная часть военной помощи Украины со стороны ЕС. По данным совета ЕС, государства-члены и европейские институты уже оказали военную помощь Киеву на сумму более 33 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, брюссель, людивин дедондер, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, киев