https://ria.ru/20240506/ukraina-1944082951.html

России придется ответить на ввод западных войск на Украину, заявил Медведев

России придется ответить на ввод западных войск на Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2024

России придется ответить на ввод западных войск на Украину, заявил Медведев

Призывы западных политиков к отправке войск на Украину являются не весенним обострением, а циничным расчетом на политические дивиденды, написал в своем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:19

2024-05-06T11:19

2024-05-06T11:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Призывы западных политиков к отправке войск на Украину являются не весенним обострением, а циничным расчетом на политические дивиденды, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители rонгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды", - написал Медведев.Зампред Совбеза назвал происходящее на Западе тотальной деградацией правящего класса. "Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - отметил он.Политик подчеркнул, что Никита Хрущев и Джон Кеннеди в свое время смогли понять ситуацию. "Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы", - добавил зампред Совбеза."И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - заявил Медведев.Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.На прошлой неделе агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий медведев, в мире