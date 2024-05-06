https://ria.ru/20240506/ukraina-1944082360.html
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР
В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:15
2024-05-06T11:15
2024-05-06T11:15
в мире
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
государственный департамент сша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937529190_0:228:3072:1955_1920x0_80_0_0_7b5997c77bc578df46f264274de733b0.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР."Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937529190_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_47ce56551e95dfd5bfb0d9194c4f8801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, государственный департамент сша, россия, украина
В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Государственный департамент США, Россия, Украина
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР
СВР: в США и ЕС констатировали недовольство украинцев затягиванием конфликта