https://ria.ru/20240506/ukraina-1944082360.html

В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР

В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024

В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР

В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:15

2024-05-06T11:15

2024-05-06T11:15

в мире

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

государственный департамент сша

россия

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР."Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, государственный департамент сша, россия, украина