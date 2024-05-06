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В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024
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11:15 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944082360.html
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР
В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:15
2024-05-06T11:15
в мире
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
государственный департамент сша
россия
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР."Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, государственный департамент сша, россия, украина
В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Государственный департамент США, Россия, Украина
В США и ЕС констатировали рост недовольства украинцев, заявили в СВР

СВР: в США и ЕС констатировали недовольство украинцев затягиванием конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В США и ЕС констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией, заявили в пресс-бюро СВР.
"Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.
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В миреСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзГосударственный департамент СШАРоссияУкраина
 
 
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