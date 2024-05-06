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США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024
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11:05 06.05.2024 (обновлено: 12:29 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:05
2024-05-06T12:29
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
владимир зеленский
в мире
европейская солидарность
вооруженные силы украины
киев
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР."Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.Как отметили в спецслужбе, при военных неудачах можно будет списать их на Зеленского, а на его место выбрать одного из представленного списка. В этой ситуации главная задача Вашингтона — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики.&quot;Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за &quot;умы и сердца&quot; жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений&quot;, — объяснили в ведомстве.В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность".При этом в администрации США, по сути, даже не пытаются скрывать, что им в целом все равно, кто именно будет возглавлять постсоветскую республику, отметили в СВР. Для Вашингтона главное, чтобы глава государства был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией, а "война до последнего украинца" не прекращалась.
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
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сша
киев
украина
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, владимир зеленский, в мире, европейская солидарность, вооруженные силы украины, киев, украина
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Владимир Зеленский, В мире, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР

СВР: США ищут замену Зеленскому на пост президента Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР.
«
"Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск
5 мая, 09:58
Как отметили в спецслужбе, при военных неудачах можно будет списать их на Зеленского, а на его место выбрать одного из представленного списка.
В этой ситуации главная задача Вашингтона — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики.
«

"Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений", — объяснили в ведомстве.

В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность".
При этом в администрации США, по сути, даже не пытаются скрывать, что им в целом все равно, кто именно будет возглавлять постсоветскую республику, отметили в СВР. Для Вашингтона главное, чтобы глава государства был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией, а "война до последнего украинца" не прекращалась.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
"Быстрой и тихой смертью". В США отреагировали на странные слова Зеленского
1 мая, 15:48
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАВладимир ЗеленскийВ миреЕвропейская солидарностьВооруженные силы УкраиныКиевУкраина
 
 
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