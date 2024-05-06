https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР - РИА Новости, 06.05.2024

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:05

2024-05-06T11:05

2024-05-06T12:29

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

владимир зеленский

в мире

европейская солидарность

вооруженные силы украины

киев

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР."Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.Как отметили в спецслужбе, при военных неудачах можно будет списать их на Зеленского, а на его место выбрать одного из представленного списка. В этой ситуации главная задача Вашингтона — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики."Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений", — объяснили в ведомстве.В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность".При этом в администрации США, по сути, даже не пытаются скрывать, что им в целом все равно, кто именно будет возглавлять постсоветскую республику, отметили в СВР. Для Вашингтона главное, чтобы глава государства был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией, а "война до последнего украинца" не прекращалась.

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html

сша

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, владимир зеленский, в мире, европейская солидарность, вооруженные силы украины, киев, украина