США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
СВР: США ищут замену Зеленскому на пост президента Украины
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР.
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"Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — уточнили в ведомстве.
Как отметили в спецслужбе, при военных неудачах можно будет списать их на Зеленского, а на его место выбрать одного из представленного списка.
В этой ситуации главная задача Вашингтона — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики.
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"Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений", — объяснили в ведомстве.
В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность".
При этом в администрации США, по сути, даже не пытаются скрывать, что им в целом все равно, кто именно будет возглавлять постсоветскую республику, отметили в СВР. Для Вашингтона главное, чтобы глава государства был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией, а "война до последнего украинца" не прекращалась.