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ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - РИА Новости, 07.05.2024
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22:06 06.05.2024 (обновлено: 01:37 07.05.2024)
https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - РИА Новости, 07.05.2024
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-06T22:06
2024-05-07T01:37
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
алексей кузнецов
владимир путин
белгородская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.&quot;Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что ВСУ намерены сначала запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем противовоздушной обороны, а затем ударить по согласованной заранее цели. Отмечается также, что это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек. Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, алексей кузнецов, владимир путин, белгородская область
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Кузнецов, Владимир Путин, Белгородская область
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

RT: ВСУ на утро во вторник готовят массированный удар ракетами и БПЛА по России

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.
«

"Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Уточняется, что ВСУ намерены сначала запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем противовоздушной обороны, а затем ударить по согласованной заранее цели. Отмечается также, что это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек.
Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.
Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
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