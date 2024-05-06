https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html

ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - РИА Новости, 07.05.2024

ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-06T22:06

2024-05-06T22:06

2024-05-07T01:37

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник."Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что ВСУ намерены сначала запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем противовоздушной обороны, а затем ударить по согласованной заранее цели. Отмечается также, что это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек. Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия, алексей кузнецов, владимир путин, белгородская область