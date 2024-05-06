https://ria.ru/20240506/tysyach-1944131524.html

"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России

"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России - РИА Новости, 06.05.2024

"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России

Украинские военные тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "царь-мангал" с необычной броней, пишет военный обозреватель американского... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:48

2024-05-06T13:48

2024-05-06T13:48

технологии

forbes

т-72б3

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские военные тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "царь-мангал" с необычной броней, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Слои самодельной брони <…> защищают танки-черепахи (танк "Царь-мангал". - Прим. ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских", — отметил он.Эти танки успешно используются для разминирования и прокладывания пути бронетанковым штурмовым колоннам, подчеркнул Экс со ссылкой на историка вооружений Мэтью Мосса. Кроме того, добавил он, они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, что не мешает им выполнять свои основные задачи.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html

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технологии, forbes, т-72б3