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"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России
"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России - РИА Новости, 06.05.2024
"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России
Украинские военные тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "царь-мангал" с необычной броней, пишет военный обозреватель американского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:48
2024-05-06T13:48
2024-05-06T13:48
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские военные тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "царь-мангал" с необычной броней, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Слои самодельной брони <…> защищают танки-черепахи (танк "Царь-мангал". - Прим. ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских", — отметил он.Эти танки успешно используются для разминирования и прокладывания пути бронетанковым штурмовым колоннам, подчеркнул Экс со ссылкой на историка вооружений Мэтью Мосса. Кроме того, добавил он, они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, что не мешает им выполнять свои основные задачи.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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технологии, forbes, т-72б3
Технологии, Forbes, Т-72Б3
"Защищают от ста тысяч": в США удивились необычному решению России
Forbes: ВСУ тщетно тратят много дронов для борьбы с танком "царь-мангал"