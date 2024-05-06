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На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты - РИА Новости, 06.05.2024
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19:09 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/telebashnya-1944238113.html
На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты
На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты - РИА Новости, 06.05.2024
На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты
Символичные салюты и изображение георгиевской ленты в День Победы 9 мая появятся на телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:09
2024-05-06T19:09
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Символичные салюты и изображение георгиевской ленты в День Победы 9 мая появятся на телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). "Девятого мая РТРС включит на петербургской телебашне праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. В честь годовщины Победы световое панно телебашни на Аптекарском острове украсят символические салюты и изображение георгиевской ленты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на телебашне Санкт-Петербурга завершается тестирование нового оборудования архитектурно-художественной подсветки. Оборудование поднимают на самую высокую - антенную часть. Как уточнила пресс-служба, завершающий этап монтажа новой подсветки - один из самых сложных: установку светильников можно проводить, когда передающее теле- и радиооборудование на башне полностью выключено, то есть в короткие периоды проведения планово-профилактических работ. "Телебашня на Аптекарском острове обладает богатой историей и является стратегическим телекоммуникационным объектом Северной столицы. Она осуществляет не только передачу телевизионного и радиосигналов, но и обеспечивает устойчивую работу систем сотовой связи, метеооборудования. А новая подсветка превратит это монументальное сооружение еще и в один из самых ярких городских символов, напоминающих о Великой Победе", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.
https://ria.ru/20240506/bashnya-1944166977.html
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общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург
Общество, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург
На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты

На телебашне в Петербурге в День Победы появятся салюты и георгиевская лента

© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербургская телебашня
Петербургская телебашня - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербургская телебашня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Символичные салюты и изображение георгиевской ленты в День Победы 9 мая появятся на телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«
"Девятого мая РТРС включит на петербургской телебашне праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. В честь годовщины Победы световое панно телебашни на Аптекарском острове украсят символические салюты и изображение георгиевской ленты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на телебашне Санкт-Петербурга завершается тестирование нового оборудования архитектурно-художественной подсветки. Оборудование поднимают на самую высокую - антенную часть.
Как уточнила пресс-служба, завершающий этап монтажа новой подсветки - один из самых сложных: установку светильников можно проводить, когда передающее теле- и радиооборудование на башне полностью выключено, то есть в короткие периоды проведения планово-профилактических работ.
"Телебашня на Аптекарском острове обладает богатой историей и является стратегическим телекоммуникационным объектом Северной столицы. Она осуществляет не только передачу телевизионного и радиосигналов, но и обеспечивает устойчивую работу систем сотовой связи, метеооборудования. А новая подсветка превратит это монументальное сооружение еще и в один из самых ярких городских символов, напоминающих о Великой Победе", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.
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