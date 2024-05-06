https://ria.ru/20240506/telebashnya-1944238113.html

На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты

На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты - РИА Новости, 06.05.2024

На телебашне в Петербурге 9 мая появятся символические салюты

Символичные салюты и изображение георгиевской ленты в День Победы 9 мая появятся на телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:09

2024-05-06T19:09

2024-05-06T19:09

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городское хозяйство москвы

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Символичные салюты и изображение георгиевской ленты в День Победы 9 мая появятся на телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). "Девятого мая РТРС включит на петербургской телебашне праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. В честь годовщины Победы световое панно телебашни на Аптекарском острове украсят символические салюты и изображение георгиевской ленты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на телебашне Санкт-Петербурга завершается тестирование нового оборудования архитектурно-художественной подсветки. Оборудование поднимают на самую высокую - антенную часть. Как уточнила пресс-служба, завершающий этап монтажа новой подсветки - один из самых сложных: установку светильников можно проводить, когда передающее теле- и радиооборудование на башне полностью выключено, то есть в короткие периоды проведения планово-профилактических работ. "Телебашня на Аптекарском острове обладает богатой историей и является стратегическим телекоммуникационным объектом Северной столицы. Она осуществляет не только передачу телевизионного и радиосигналов, но и обеспечивает устойчивую работу систем сотовой связи, метеооборудования. А новая подсветка превратит это монументальное сооружение еще и в один из самых ярких городских символов, напоминающих о Великой Победе", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

https://ria.ru/20240506/bashnya-1944166977.html

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общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург