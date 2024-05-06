https://ria.ru/20240506/svo-1944121203.html

Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО

Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2024

Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО

Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:19

2024-05-06T13:19

2024-05-06T13:52

специальная военная операция на украине

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить с бандеровщиной. "То, что сейчас происходит, и те подлости, которые они сейчас делают, так оставлять нельзя. Нужно закончить с этой бандеровщиной раз и навсегда, иначе этот огонь будет тлеть возле России все время. Этого допустить нельзя", - сказал ветеран журналистам после возложения цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата". Цымбал добавил, что очень благодарен участникам спецоперации, защищающим интересы России. "Передаю им всем большой привет и желаю, чтобы они победили как можно скорее, и вернулись домой", - обратился он. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев уточнил журналистам, что Виктор Цымбал участвовал в операции "Багратион" в 17-летнем возрасте.

https://ria.ru/20240312/medvedev-1932530759.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)