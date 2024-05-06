Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО
Участник операции "Багратион" Цымбал призвал навсегда покончить с бандеровщиной
© Фото : посольство РБ в РФПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
© Фото : посольство РБ в РФ
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить с бандеровщиной.
"То, что сейчас происходит, и те подлости, которые они сейчас делают, так оставлять нельзя. Нужно закончить с этой бандеровщиной раз и навсегда, иначе этот огонь будет тлеть возле России все время. Этого допустить нельзя", - сказал ветеран журналистам после возложения цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата".
Цымбал добавил, что очень благодарен участникам спецоперации, защищающим интересы России. "Передаю им всем большой привет и желаю, чтобы они победили как можно скорее, и вернулись домой", - обратился он.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев уточнил журналистам, что Виктор Цымбал участвовал в операции "Багратион" в 17-летнем возрасте.
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