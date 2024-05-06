Рейтинг@Mail.ru
Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 06.05.2024 (обновлено: 13:52 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/svo-1944121203.html
Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО
Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО
Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:19
2024-05-06T13:52
специальная военная операция на украине
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944111319_0:57:868:545_1920x0_80_0_0_979cf6d1cbfd5fa1198225d3d91aa598.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить с бандеровщиной. "То, что сейчас происходит, и те подлости, которые они сейчас делают, так оставлять нельзя. Нужно закончить с этой бандеровщиной раз и навсегда, иначе этот огонь будет тлеть возле России все время. Этого допустить нельзя", - сказал ветеран журналистам после возложения цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата". Цымбал добавил, что очень благодарен участникам спецоперации, защищающим интересы России. "Передаю им всем большой привет и желаю, чтобы они победили как можно скорее, и вернулись домой", - обратился он. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев уточнил журналистам, что Виктор Цымбал участвовал в операции "Багратион" в 17-летнем возрасте.
https://ria.ru/20240312/medvedev-1932530759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944111319_82:0:849:575_1920x0_80_0_0_309cacb38f36f59a5ed05fd207a3a5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО

Участник операции "Багратион" Цымбал призвал навсегда покончить с бандеровщиной

© Фото : посольство РБ в РФПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : посольство РБ в РФ
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Виктор Цымбал поблагодарил участников спецоперации за их службу и призвал навсегда покончить с бандеровщиной.
"То, что сейчас происходит, и те подлости, которые они сейчас делают, так оставлять нельзя. Нужно закончить с этой бандеровщиной раз и навсегда, иначе этот огонь будет тлеть возле России все время. Этого допустить нельзя", - сказал ветеран журналистам после возложения цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата".
Цымбал добавил, что очень благодарен участникам спецоперации, защищающим интересы России. "Передаю им всем большой привет и желаю, чтобы они победили как можно скорее, и вернулись домой", - обратился он.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев уточнил журналистам, что Виктор Цымбал участвовал в операции "Багратион" в 17-летнем возрасте.
Дмитрий Медведев выступает на митинге-концерте солидарности партийцев и сторонников Всероссийской политической партии Единая Россия в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев
12 марта, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала