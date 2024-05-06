https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html
Исследование выявило рост спроса на специалистов, знающих китайский язык
Исследование выявило рост спроса на специалистов, знающих китайский язык - РИА Новости, 06.05.2024
Исследование выявило рост спроса на специалистов, знающих китайский язык
Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, подготовленном для РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:57
2024-05-06T03:57
2024-05-06T03:58
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superjob
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки", - говорится в материалах исследования. Согласно данным аналитиков, на рынке труда в апреле со знанием китайского языка чаще всего требовались менеджеры по закупкам, специалисты по внешнеэкономической деятельности, продажники, переводчики и бизнес-ассистенты. Растёт интерес к изучению китайского и у самих россиян, но большинство по-прежнему считает английский наиболее полезным для карьеры. Это следует из результатов опроса, проведённого сервисом Superjob в апреле-мае среди 1600 экономически активных жителей всех округов России старше 18 лет, данные о погрешности не приводятся. "По мнению россиян, английский — наиболее полезный иностранный язык для карьеры. Однако по сравнению с предыдущим годом интерес к английскому языку снизился на четыре процентных пункта до 49%, в то время как к китайскому увеличился на три процентных пункта до 12%", - указывают авторы исследования.
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россия, superjob
Исследование выявило рост спроса на специалистов, знающих китайский язык
SuperJob: спрос на специалистов со знанием китайского вырос более чем в 1,6 раза
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
«
"Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки", - говорится в материалах исследования.
Согласно данным аналитиков, на рынке труда в апреле со знанием китайского языка чаще всего требовались менеджеры по закупкам, специалисты по внешнеэкономической деятельности, продажники, переводчики и бизнес-ассистенты.
Растёт интерес к изучению китайского и у самих россиян, но большинство по-прежнему считает английский наиболее полезным для карьеры. Это следует из результатов опроса, проведённого сервисом Superjob
в апреле-мае среди 1600 экономически активных жителей всех округов России старше 18 лет, данные о погрешности не приводятся.
"По мнению россиян, английский — наиболее полезный иностранный язык для карьеры. Однако по сравнению с предыдущим годом интерес к английскому языку снизился на четыре процентных пункта до 49%, в то время как к китайскому увеличился на три процентных пункта до 12%", - указывают авторы исследования.