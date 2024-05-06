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В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:19
2024-05-06T01:19
2024-05-06T02:40
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал"."Еще слышны взрывы в Сумах", — сообщает телеканал.Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в Сумах.В области объявлена воздушная тревога.После предыдущих взрывов в самих Сумах и области возникли проблемы с электричеством. При этом в региональной военной администрации заявили об авиаударе по энергетическим объектам.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html
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В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели повторные взрывы, в городе возникли перебои со светом