https://ria.ru/20240506/sumy-1944038268.html

В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:19

2024-05-06T01:19

2024-05-06T02:40

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал"."Еще слышны взрывы в Сумах", — сообщает телеканал.Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в Сумах.В области объявлена воздушная тревога.После предыдущих взрывов в самих Сумах и области возникли проблемы с электричеством. При этом в региональной военной администрации заявили об авиаударе по энергетическим объектам.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html

https://ria.ru/20240505/podpole-1943934117.html

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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины