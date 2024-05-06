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В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 06.05.2024 (обновлено: 02:40 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sumy-1944038268.html
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:19
2024-05-06T02:40
в мире
россия
сумы
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал".&quot;Еще слышны взрывы в Сумах&quot;, — сообщает телеканал.Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в Сумах.В области объявлена воздушная тревога.После предыдущих взрывов в самих Сумах и области возникли проблемы с электричеством. При этом в региональной военной администрации заявили об авиаударе по энергетическим объектам.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html
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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Сумах прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Сумах прогремели повторные взрывы, в городе возникли перебои со светом

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский "24 канал".
«

"Еще слышны взрывы в Сумах", — сообщает телеканал.

Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в Сумах.
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове
00:41
В области объявлена воздушная тревога.
После предыдущих взрывов в самих Сумах и области возникли проблемы с электричеством. При этом в региональной военной администрации заявили об авиаударе по энергетическим объектам.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье
Вчера, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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